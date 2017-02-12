أعلنت شركة «نيسان» العالمية لتصنيع السيارات عن نتائجها المالية للأشهر التسعــــة المنتهيــة فــــي 30 ديسمبر 2016.

وبهذه المناسبة، قال كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة «نيسان»: خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية، نجحت الشركة في تسجيل أرباح تشغيلية بقيمة 503.2 مليارات ين ياباني بما يمثل هامش ربح قدره 6.1% على صافي الإيرادات التي بلغت 8.26 تريليونات ين ياباني خلال هذه الفترة، وقد تم تسجيل هذه النتائج بالرغم من تقلبات أسعار صرف العملات، مما يعزز ثقتنا بتحقيق أهدافنا المحددة خلال السنة المالية».

وأضاف غصن:«على أساس العملة الثابتة، ارتفعـــت الأرباح التشغيلية للشركة بنسبـــة 30.1% لتبلغ 764.6 مليـــار ين ياباني، بما يمثل هامش ربح قدره 8.1%. وتعزز أداء الشركة مع ارتفاع حجم الطلب على منتجاتها الرئيسية في أسواق الولايات المتحدة الأميركية والصين وبلدان أوروبا الغربية، بالإضافة إلى الكفاءة المستمرة لإدارة التكاليف، واستراتيجية التحالف.

وتتوقع «نيسان» بيع 5.6 ملايين خلال هذه السنة المالية، ويشكل ذلك ارتفاعا بنسبة 3.3% قياسا بالسنة المالية 2015، واستنادا إلى هذه التقديرات، قدمت «نيسان» توقعاتها للسنة المالية إلى «بورصة طوكيو للأوراق المالية» في مايو 2016. وقد تم تحديدها وفقا لطريقة حساب حقوق الملكية في المشروع المشترك للشركة في الصين، والتوقعات للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017.