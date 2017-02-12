محمود فاروق

قالت مصادر حكومية لـ«الأنباء»: ان الاتجاه لدى الحكومة في عدم اعتماد المقترح النيابي بمنح المواطنين 75 ليتر بنزين من نوع ممتاز شهريا، وان المفاوضات مع الجانب السياسي ستكون على تعويض المواطنين المحتاجين للدعم بالكاش. لكن المصادر امتنعت عن التعليق اذا كان التعويض بالكاش سيؤدي الى تحرير دعم البنزين 100%. وكانت المؤسسات العالمية مثل صندوق النقد الدولي نصحت الكويت بضرورة وضع خطة جديدة لتعويض للأسر الكويتية المحتاجة على هيئة تحويلات مالية نقدية مباشرة بدل الدعم الحالي.

وكان اعضاء في مجلس الامة اقترحوا الصيف الماضي بمنح كل مواطن يحمل رخصة قيادة 75 ليترا من البنزين مجانا شهريا على البطاقة المدنية لكن هذا الاقتراح مازال معلقا حتى الآن. ويأتي الاقتراح تعويضا للمواطنين عن رفع سعر البنزين الذي أعلنته الحكومة في أول أغسطس بنسب تصل إلى 80% اعتبارا من أول سبتمبر الماضي.