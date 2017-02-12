محمود عيسى

قالت مجلة ميد إن شركة غلف سبيك للتجارة العامة والمقاولات فازت بعقد قيمته ٩٧ مليون دولار لبناء مرافق لمعالجة الكبريت السائل في مصفاة ميناء الاحمدي.

واضافت ان شركة البترول الوطنية الكويتية كانت قد أرست العقد المذكور على الشركة التي قدمت العرض الادنى الثاني، في حين قدمت شركة سينوبيك الصينية العرض الادنى بواقع 59 مليون دولار، وكان من بين الشركات المتنافسة على المشروع شركة سايبيم الايطالية بعرض بلغ 108 ملايين دولار، فيما كانت شركة هيسكو الكويتية صاحبة أعلى عرض للمشروع بواقع 110 ملايين دولار. وقالت المجلة ان المشروع كان قد طرح اواخر ابريل 2016 ومن المقرر تنفيذه وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء. وختمت المجلة بالقول ان المشروع سينفذ في 30 شهرا، ويتكون من بناء مرافق لمعالجة وتخزين الكبريت في مصفاة الأحمدي التي تبلغ طاقتها التكريرية 466 ألف برميل يوميا.