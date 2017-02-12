محمود عيسى

قال موقع اوتوموتيف وورلد ان مجلس الاشراف في شركة ديملر بنز الألمانية سيقترح خلال الاجتماع السنوي المقبل للمساهمين والمقرر عقده في 29 مارس المقبل تسمية العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد لعضوية مجلس الاشراف. ونسب الموقع الى رئيس مجلس ادارة مجلس الاشراف في الشركة د. مانفريد بيشوف قوله «ان الكويت ظلت مساهما في شركة دايملر بنز لأكثر من 40 عاما، وهي اكبر مساهمينا وأصبحت شريكا يمكن الاعتماد عليه بشكل اكبر على الرغم من كل من التقلبات التي تعرضت لها الشركة في تاريخها على مدى العقود الأربعة الماضية. ونحن ممتنون للكويت لكونها مساهما في جانبنا، الأمر الذي يدعم استراتيجية الشركة وتهدف الوقوف معنا جنبا الى جنب لضمان مستقبل ناجح لدايملر»، وذكر د. مانفريد بيشوف «ان بدر محمد السعد شخص واسع الاطلاع على أسواق رأس المال ومختلف الشركات الصناعية بفضل الخبرة طويلة الأمد التي يتمتع بها بصفته العضو المنتدب لهيئة الاستثمار الكويتية».

وقال الموقع ان الكويت، تملك من خلال الهيئة العامة للاستثمار 6.8% من اسهم شركة دايملر الألمانية.