خطة خمسية لرفع حصة البنك السوقية إلى 10% بحلول 2021

نستهدف معدل نمو سنوي 30 ـ 40% لنحتل المرتبة السادسة محلياً بعد 5 سنوات

البنك يتجه إلى دعم قطاع الشركات والاستثمار ومواكبة التقنيات العصرية في منتجاته

وقع عقداً مع المقاول الرئيسي لـ«فورمولا1» الكويت لتمويل المشروع محمود فاروق

قال الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين الغانم ان البنك سيبدأ بترويج إصداره صكوكا بقيمة 250 مليون دولار خلال الأسبوع الجاري في اسواق شرق آسيا بداية من سنغافورة وهونغ كونغ ثم مرورا بدبي لتنتهي في لندن.

وأضاف الغانم خلال مؤتمر صحفي عقده البنك ان الهدف من إصدار الصكوك تغطية تمويلات مشروعات تنموية حكومية خلال العام الحالي.

وأشار إلى ان تلك الزيادة ستعزز أيضا القاعدة الرأسمالية للبنك وفقا لمتطلبات بازل 3 وتعليمات الجهات الرقابية.

وبخصوص تسعير الصكوك قال انه سيحدد بعد جولة الترويج.

وكان البنك قد أعلن في مطلع نوفمبر الماضي، عن موافقة البنك المركزي الكويتي بشأن الإصدار.

وذكر الغانم أن ما تحقق من نمو واضح في جميع مؤشرات البنك لاسيما الربحية، على الرغم من بيئة التشغيل الصعبة والمنافسة العالية التي يشهدها السوق الكويتي، مشيرا إلى أن هذه النتائج ترتكز على استراتيجية البنك التنموية الناجحة التي لعبت دورا محوريا في نمو جميع مؤشرات الربحية ولفت إلى أن البنك يتجه حاليا لدعم قطاع الشركات والاستثمار بحلول مصرفية إسلامية مبتكرة وكذلك تطوير بنيته التكنولوجية وابتكار خدمات مصرفية جديدة بما يتماشى مع شعار البنك «نتميز بالحلول»، مشيرا الى أن المحفظة التمويلية للبنك حققت نموا ملحوظا وسجلت 828 مليون دينار بنسبة زيادة قدرها 52% مقارنة بعام 2015 وكنتيجة لجودة المحفظة التمويلية فقد بلغت نسبة التمويل المتعثر في البنك 0.69% وهي تعتبر من أقل النسب في القطاع المصرفي المحلي، فيما بلغت نسبة تغطية المخصصات للتمويل المتعثر في البنك 220% كما في 31 ديسمبر 2016.

خطة خمسيةوقال الغانم ان خطة بنك وربة الاستراتيجية المتوسطة الأجل (2015-2017) انعكست على الأداء المالي الذي حققه البنك بنهاية العام الماضي.

واوضح ان نتاج هذه الخطة التي بنيت على جملة أهداف أخذت في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والتشريعية المتسارعة التي يواجهها الاقتصاد العالمي ولاسيما منطقة الخليج العربي في ظل الهبوط الحاد في أسعار النفط.

وقد أثبتت هذه الخطة صلابة البنية التحتية للبنك وقدرته على المنافسة، كما بلورت مكانته بين البنوك الإسلامية الموجودة في السوق المحلي.

واشار إلى انه بناء على نجاحات هذه الاستراتيجية، اعتمد بنك وربة بالتعاون مع «ماكينزي آند كومباني»، الشركة الرائدة في مجال استشارات الأعمال، خطة استراتيجية خمسية تمتد من 2017 إلى 2021 وتركز على تطوير نمو أرباح البنك وتحويله الى مؤسسة مصرفية تؤمن خدمات ريادية لقطاع الأعمال مع متابعة نجاحاته في قطاع التجزئة.

وتتضمن بنود الاستراتيجية أولويات تتمحور حول تعزيز أهداف البنك بتوفير خدمات مصرفية راقية للعملاء وتعزيز البنية الرقمية للبنك.

حصة سوقية وقال الغانم ان الحصة السوقية للبنك تصل حاليا الى 2% ويسعى إلى وصولها لنحو 10% بالنسبة لقطاع البنوك الإسلامية خلال السنوات الخمس القادمة.

وأوضح انه يستهدف تحقيق نمو سنوي يتراوح ما بين 30 و40%، متوقعا ان يصل ترتيب البنك خلال خمس سنوات إلى المركز السادس على مستوى البنوك المحلية والثالث على مستوى البنوك الإسلامية.

وأكد أنه من خلال الخطة الخمسية سيكون البنك الأسرع نموا في الكويت وقادرا على استقطاب العملاء من البنوك الأخرى.

ولفت الغانم إلى أن البنك استطاع تحقيق نمو في قطاع الأفراد رغم انخفاض هذا القطاع على مستوى البنوك لاسيما قطاع المقاولات والتجارة والعقار، حيث حقق في هذه القطاعات الثلاثة نموا غير مسبوق.

عمليات تمويليةوقال إن البنك قد حقق إنجازات ريادية في قطاع التمويل والاستثمار في عام 2016 ما كرس مكانته كبنك إسلامي يقدم فرصا استثمارية استراتيجية.

وأشار الى أن هذا التطور يأتي تبعا لبنود استراتيجيته الرامية الى توفير أدوات استثمار مصرفية رائدة وخدمات تمويلية مميزة، كما تقديم كل الدعم اللازم لقطاع الشركات.

وأوضح الغانم أن البنك ساهم في تمويل مجمع لصالح شركة البترول الوطنية الكويتية بقيمة 25 مليون دينار لتنفيذ مشروع الوقود البيئي للشركة، الذي شكلت فيه مساهمة بنك وربة جزءا من حصة البنوك الاسلامية المجمعة في هذا التمويل.

ومن ضمن العمليات التمويلية الرائدة التي أقفلتها مجموعة الاستثمار في بنك وربة هي أربع صفقات تمويل مشترك لعملاء البنك هم: شركة البترول الوطنية بقيمة 1.2 مليار دينار، والاتحاد للطيران بقيمة 145 مليون دولار، بنك عجمان بقيمة 230 مليون دولار وصفقة تمويل مشترك متعدد العملات بقيمة 155 مليون دولار لصالح البنك الزراعي التشاركي التركي، وقد توج بنك وربة أداءه في عام 2016 بإصدار عدد 2 من الصكوك هي: بيت التمويل الكويتي- تركيا بقيمة 500 مليون دولار والمجلس الإسلامي لتطوير القطاع الخاص بقيمة 300 مليون دولار.

وكشف الغانم أن «وربة» وقع عقد تمويل مع المقاول الرئيسي لـ «فورمولا1» الكويت لتمويل المشروع، معربا عن أمله في أن يتم الدخول مع بنوك أخرى في مشاريع مماثلة.

نعد مساهمي وربة بنمو الأرباح.. والعوائد المجزية كل عام

ذكر شاهين الغانم أنه يعد مساهمي البنك بتحقيق نمو متوازن بين الأرباح والاستمرارية في تحقيق عوائد مرتفعة، مشيرا إلى ان المساهمين يدعمون البنك من خلال إقبالهم على السهم وهو ما تم ملاحظته خلال الفترة الماضية حيث ارتفع السهم إلى 250 فلسا وهو ما يدل على ان البنك أصبح يلفت انتباه المساهمين إليه، مشيرا إلى ان البنك يسعى بشكل كبير ومتوازن في تحقيق أفضل العائدات لمساهميه.