قال تقرير شركة بيان للاستثمار إن البورصة تشهد خلال الفترة الحالية حالة عامة من الترقب والانتظار لنتائج الشركات المدرجة فيها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وسط تأخر نسبي للعديد من الشركات في الإعلان عن بياناتها المالية، خاصة أن غالبية الشركات المدرجة لم تعلن بعد عن هذه النتائج على الرغم من انقضاء نحو نصف المهلة القانونية المحددة للإفصاح، حيث وصل عدد الشركات المعلنة حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى 29 شركة فقط، من إجمالي 181 شركة مدرجة في السوق الرسمي، وقد حققت تلك الشركات ما يقرب من 768 مليون دينار أرباحا صافية عن السنة المالية 2016، بارتفاع 1.38% عن نتائج نفس الشركات في العام 2015، والتي بلغت 758 مليون دينار تقريبا.

وعلى الصعيد الاقتصادي، ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف الكويت الائتماني السيادي عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بناء على توقعاتها بالتعافي التدريجي لأسعار النفط حتى عام 2020، الأمر الذي سيخفف من الضغوط على الأوضاع المالية للدولة بحسب الوكالة.