المؤتمر يهدف ليصبح نواة لحملة واسعة للتوعية بشؤون الصحة والسلامة والبيئة في الكويت

على ضوء ما حققه مؤتمر ومعرض الكويت للصحة والبيئة والسلامة من نجاح وإقبال من المهتمين والمختصين بالقطاع النفطي في نسخته السابقة وتكريسا للأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها منطقة الخليج العربي في مجالات الصناعة النفطية والصحة والسلامة في عمليات قطاع النفط وصناعة البتروكيماويات، يعقد مؤتمر ومعرض الكويت الثاني للصحة والبيئة والسلامة (2nd KIHSE-2017) في فندق ريجنسي يومي الاربعاء والخميس 15 و16 الجاري، وذلك تحت شعار «قادرون على مواجهة تحديات المستقبل»، ويأتي هذا المؤتمر لمواكبة التغيرات الإقليمية وانعكاساتها على أسواق النفط العالمية.

وفي هذا السياق، قالت اللجنة المنظمة للمؤتمر ان تدشين فعاليات المؤتمر في نسخته الثانية يأتي تدعيما لالتزام الكويت والشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول بأعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة، مؤكدة ان المؤتمر يهدف إلى ترسيخ المكانة الرائدة للكويت إقليميا ودوليا في تلك المجالات.

وأوضحت اللجنة في بيان صحافي أن الدورة الحالية للمؤتمر يتزامن مع تزايد إدراك الشركات لتطبيق إستراتيجيات ومعايير الصحة والسلامة والبيئة، مشددة على أن المؤتمر يهدف لأن يصبح نواة حملة واسعة للتوعية بشؤون الصحة والسلامة والبيئة في قطاع البترول وجميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في الكويت، وترسيخ ثقافة الالتزام بمجتمع صديق للبيئة يراعى فيه معايير الصحة والسلامة والبيئة والتنمية المستدامة.

وقالت إن المؤتمر يأتي إيمانا من المسؤولية التي تقع على عاتق المنظمين ومؤسسة البترول والتي تركز على أهمية الالتزام المستمر باستراتيجية الصحة والسلامة والبيئة في كل المشاريع النفطية التي تنفذها الكويت ودول الخليج، موضحة ان المؤتمر سيتطرق عبر جلساته الى الدراسات والممارسات المثلى المطبقة في الشركات للوصول الى الحلول الرائدة عالميا التي يمكن تنفيذها لتمكن الشركات والمؤسسات من السير قدما لإكساب الصناعة النفطية من القوة مستقبلا لتحقيق الأهداف الموضوعة.

ولفتت اللجنة الى أن اقامة المؤتمر والمعرض (KIHSE-2017) سيـوفــر للمهنيين فرصة ممتازة لتبادل الخبرات وبناء علاقات مثمرة مع جميع المعنيين بهذا القطاع، مشيرة الى أن المؤتمر سيساعد في صياغة الإستراتيجيات المتعلقة بممارسات الصحة والسلامة والبيئة التي ستمكن كل المهتمين بمواجهة التحديات التي تنتظر القطاع النفطي، مشيرة الى أن المعرض المرافق للمؤتمر سيضم بعض الجلسات التفاعلية حول أحدث الحلول التي اعتمدت لخدمة قضايا الصحة والسلامة والبيئة في العالم وسيكون للمشاركين فرصة الاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات المتعلقة بهذه المجالات وذلك من خلال عروض تسويقية تقدمها الشركات المشاركة.

وقالت ان وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق سيقوم بافتتاح أعمال المؤتمر والمعرض، كما سينضم إلى حفل الافتتاح وزير البترول والغاز في سلطنة عمان د.محمد الرمحي، إضافة إلى نخبه من خبراء الصحة والسلامة والبيئة وصانعي القرار في أضخم الشركات النفطية المشغلة وشركات الخدمات النفطية المحلية والإقليمية والدولية، وفي طليعتهم م.نزار العدساني الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول، م.محمد السقاف النائب الأعلى للرئيس للتشغيل وخدمات الأعمال في أرامكو السعودية، م.محمد حسين الرئيس التنفيذي لشركه ايكويت، محمد المطيري الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية

وجمال جعفر الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت.