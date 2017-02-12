أحمدي: الاستثمار سينعكس إيجاباً على أداء المجموعة بشكل عام

أعلنت شركة جي إف إتش كابيتال المحدودة - مقرها في مركز دبي المالي العالمي وهي شركة تابعة لمجموعة جي إف إتش المالية- عن إغلاق الاكتتاب في استثمار AMA العالمية الذي تم عرضه في ديسمبر 2016 بقيمة تصل الى 50 مليون دولار.

هذا، وتقوم مجموعة AMA بإدارة أكبر شبكة من المؤسسات التعليمية في آسيا والأسواق الأخرى في أفريقيا والشرق الأوسط، كما ان لديها أنشطة أعمال اخرى تشمل مجالات تقنية المعلومات، الصيرفة، الأنشطة العقارية والزراعة.

تجدر الإشارة الى أن عدد المكتتبين من المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي في الاستثمار في AMA العالمية قد فاق العدد الاولي المحدد للاكتتاب. هذا وسيكون هذا الاستثمار على شكل تسهيلات مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن المتوقع أن يدر عائدات نقدية بنسبة 11% ومعدل عائد داخلي على الاستثمار بنسبة 11% أيضا. وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لشركة جي إف إتش كابيتال لؤي أحمدي: «نشعر بسعادة لأننا استطعنا جلب هذه الفرصة الاستثمارية لمستثمرينا ممن يتطلعون الى تحقيق عوائد مجزية. ومما لا شك فيه ان هذا العدد الكبير من المستثمرين المكتتبين في الاستثمار يعكس بوضوح مدى جاذبية هذه الفرصة وغيرها من الفرص الاستثمارية الاخرى التي مازلنا نقدمها للمستثمرين في قطاع التعليم ومجالات أخرى. والمستثمرون يدركون جيدا جودة هذا الاستثمار وقدرة جي إف إتش كابيتال المستمرة على استخلاص وتحقيق أعلى قيمة من استثماراتنا في قطاع التعليم بالمنطقة».

وأضاف: «سينعكس هذا الاستثمار بشكل إيجابي على أداء المجموعة بشكل عام، ونتوقع أن يستمر هذا الأداء القوي من الأصول التعليمية، والتي من بينها جامعة ومدرسة AMA، كما نتطلع الى الاستفادة من النجاح الذي حققته AMA العالمية في بناء سمعة جيدة من التميز في البحرين والسوق العالمي حيث تتواجد أنشطتها». وتشمل الأنشطة التعليمية لمجموعة AMA كل مراحل التعليم الأساسية بدءا من المرحلة التمهيدية حتى المرحلة الثانوية ثم الجامعية ومراحل الدراسات العليا حيث تمتد أنشطة المجموعة من الفلبين إلى هونغ كونغ، ماكاو، زيامن في الصين إلى نيجيريا إلى سلطنة عمان، العراق، جدة والبحرين في منطقة الخليج العربي.

بالإضافة إلى ذلك تقوم AMA العالمية بتشغيل جامعة دولية ومدرسة دولية ومعهد تدريب في البحرين، وتعتبر أكبر جامعة خاصة في المملكة، حيث أنشئت في عام 2002 وتوفر برامج التعليم الجامعي والدراسات العليا في مجالات التمويل وإدارة الأعمال، علوم الحاسوب والهندسة الميكانيكية والإلكترونية.

هذا، وتنفرد الجامعة بكونها الجامعة الخاصة الأولى والوحيدة في البحرين المعتمدة من قبل ABET، وهي هيئة اعتماد عالمية رائدة في العلوم التطبيقية، الهندسة، هندسة الكمبيوتر، والتقنية وذلك بالاشتراك مع جهات اعتماد أخرى من هارفارد، MIT ومؤسسات مماثلة. وتعتبر مدرسة AMA الدولية التي بدأت عملياتها في عام 2004 من المدارس الدولية الرائدة، وهي تغطي المراحل التعليمية الثلاث، وتعتبر المدرسة الأولى في البحرين التي تعتمد في مناهجها على أنظمة الروبوت، كما بدأت المدرسة مؤخرا تقديم برنامج الدبلوما IB المعتمد من مدرسة IB العالمية.