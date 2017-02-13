الشركة تقدم خدمة «ثقل ميزانك» حصرياً من تقديم د.خالد المذكور عبر الـ SMS

أعلنت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت عن توقيعها لاتفاقية تعاون مع جمعية المنابر القرآنية، والتي تقوم بموجبها بتقديم مجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة عبر الرسائل النصية القصيرة SMS حصريا لعملائها.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن توقيع هذه الاتفاقية سيقدم لقاعدة عملائها الأكبر في الكويت مجموعة من الحلول والخدمات الحصرية التي تقدم مفهوما جديدا في مجالات المحتوى الخيري والديني، وذلك من منطلق حرص الشركة على تقديم آخر الحلول المبتكرة لعملائها في مجال خدمات القيمة المضافة.

وبينت زين انها تقدم وبالتعاون مع جمعية المنابر القرآنية خدمة «ثقل ميزانك»، والتي يقدمها رئيس المجلس التأسيسي للجمعية د.خالد المذكور، حيث تتضمن رسائل قرآنية قيمة وحصرية لعملاء زين عن طريق الرسائل النصية القصيرة SMS بقيمة 100 فلس يوميا، وسيذهب جزء كبير من ريعها إلى دعم ورعاية العديد من المشاريع التي تخدم القرآن الكريم داخل وخارج الكويت.

وأكدت زين أنها حريصة على تقديم أحدث ما توصل إليه قطاع خدمات القيمة المضافة من خدمات وحلول مبتكرة لتوفر أفضل تجربة اتصالات لعملائها، مبينة أنها وفي هذا الإطار تسعى إلى توفير جميع التطبيقات الحديثة والحلول التقنية العصرية في صناعة الاتصالات بهدف تحقيق خدمات جيدة ذات قيمة مضافة تخدم توجهات قاعدة عمـــلائها الأكبـــر فـي الكويت.

يذكر ان لدى زين العديد من الإسهامات في مجال خدمة القرآن الكريم، حيث أطلقت في شهر رمضان الماضي تطبيق «القرآن الكريم» مجانا لعملائها، وهو التطبيق الذي يقدم أفضل تجربة أثناء قراءة القرآن الكريم على الأجهزة الذكية، حيث قامت بتصميم التطبيق بالشكل الذي يساعد المستخدم للحصول على أكبر قدر من الفائدة أثناء قراءة القرآن الكريم، وذلك من خلال تصميم عصري وواجهة سهلة الاستخدام، بالإضافة لعدد كبير من المميزات الرائعـــة ذات الفاـئدة الكبيرة.