سحوبات ربع سنوية تتيح للعملاء الفوز بجوائز كبرى

أجرى البنك التجاري الكويتي السحب اليومي على «حساب النجمة»، يوم الأحد 12 فبراير 2017 في المركز الرئيسي للبنك، بحضور وزارة التجارة والصناعة ممثلة بعبدالعزيز اشكناني، وقد فاز بجائزة قيمتها 7000 دينار كل من: حسين حسن حيدر جمال، سناء نعيم نعيم اختر، جنان حسن محمد حسن، محمود محمد المهدي عبدالله، وعبدالله صقر راشد عبدالله.

الآن يمكنك تحقيق كل أحلامك على أرض الواقع مع حساب النجمة في حلته الجديدة حيث تمت زيادة قيمة الجوائز الكبرى لسحوبات حساب النجمة لتصل إلى 250 ألف دينار، بالإضافة إلى كونه الحساب الوحيد الذي يقدم أكبر جائزة يومية في الكويت بقيمة 7.000 دينار.

وكذلك التمتع بالمزايا الإضافية التالية: الحصول على بطاقة سحب آلي، الحصول على بطاقة ائتمان بضمان الحساب، والحصول على كافة خدمات البنك التجاري المصرفية.

ويتميز البرنامج الجديد لجوائز حساب النجمة من سحب يومي للفوز بجائزة 7.000 دينار، وسحوبات ربع سنوية تتيح للعملاء الفوز بجوائز كبرى تبدأ من 100 الف دينار حتى 250 ألف دينار.

و«التجاري» ينتهز هذه الفرصة ليهنئ جميع الفائزين في سحب النجمة، علما بأنه سيتم قيد الجوائز النقدية إلى حسابهم في البنك.

كما يتوجه بالشكــر لوزارة التجارة والصناعة على تعاونهـم الدائم وإشرافهم الفعال على عمليات السحب التي تمت بسلاسة ونظام.