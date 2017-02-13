يمكن للعملاء الاستفادة من الخدمات الأخرى من خلال أجهزة الصراف الآلي

أجرى البنك الأهلي الكويتي السحب الأول بتاريخ 6 فبراير الجاري للعرض الترويجي الذي يقدمه لعملائه خلال شهر فبراير.

وقد تمت عملية السحب في الفرع الرئيسي للبنك بحضور مندوب وزارة التجارة والصناعة الذي أعلن عن اسم الفائز بجهاز آيفون 7.

كما يمنح العرض عملاء البنك فرصة تحديث بياناتهم المدنية من خلال أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبنك والفوز بأحد أجهزة آيفون 7 التي يقدمها البنك لعملائه ضمن العرض.

وفاز بالسحب هذا الأسبوع محمد منيف العنزي - فرع الجهراء.

ولدخول السحـــــــب الاسبوعي يجب على العميل تحديث بياناته باستخدام أجهزة الصراف الآلي المتوافرة لدى فروع البنك الأهلي الكويتي للقيام بتحديث بياناتهم الشخصية بعد إدخال البطاقة المدنية.

وسيتم الإعلان عن فائز أسبوعي ضمن هذه الحملة التي تهدف إلى تشجيع عملاء البنك على تحديث بياناتهم بكل سهولة ويسر.

وإلى جانب تحديث البيانات، يمكن لعملاء البنك الاستفادة من الخدمات الأخرى المتوافرة من خلال أجهزة الصراف الآلي من بينها سحب وإيداع النقود، وطلب كشف حساب مصغر، وتغيير الرقم السري، وتحويل الأموال لحسابات أخرى.

ومن المقرر أن يجري البنك السحب التالي في 13 فبراير الجاري (اليوم)، حيث سيتم الإعلان عن الفائز الجديد من خلال وســــائل الإعلام المحلية والتواصل مع الفائز بشكل شخصي بعد إجراء السحب.