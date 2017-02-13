حمزة: الانتهاء من أعمال البنية التحتية لمشروع «ناتورا دوجا» في أنقرة

أعلنت شركة دار الجوار عن مشاركتها في معرض العقارات الكويتية والدولية، الحدث العقاري الأكبر والأبرز في الكويت على الإطلاق ومن تنظيم شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس المقبل في الريجنسي.

وكشف المدير العام في شركة دار الجوار العقارية محمد حمزة عن الانتهاء من أعمال البنية التحتية في مشروع ناتورا دوجا سيتي الواقع في عاصمة تركيا السياسية (أنقرة)، مشيرا الى الاقبال الواسع الذي يشهده هذا المشروع المتميز من قبل المستثمرين الخليجيين والكويتيين على حد سواء بفضل فكرة الاستثمار الفريدة التي يتيحها أمام العملاء وتختلف عن باقي الأفكار المطروحة، بمعنى أن المستثمر يدخل في محفظة استثمارية تحقق له أرباحا صافية بواقع 20% سنويا ولمدة ثلاث سنوات ثم يسترد كامل رأسماله بعد مرور السنوات الثلاث، وبذلك يكون المستثمر شريكا حقيقيا في التطوير العقاري.

وقال: «اعتدنا على المشاركة في معرض العقارات الكويتية والدولية لنكون دائما على مقربة من عملائنا واطلاعهم على كل جديد في مجال الاستثمار والتطوير العقاري خصوصا في السوق التركي الذي لايزال يشهد طفرة عقارية غير مسبوقة مدعوما بنمو الطلب التركي وتدفق المستثمرين العرب والأجانب بهدف الاستثمار الآمن والمجدي الذي يحقق عوائد مضمونة تصل الى 20%».

على صعيد متصل، تحدث حمزة عن اقبال واسع من قبل العملاء الكويتيين على مشروع «تارا سيتي السكني» الواقع في منطقة تقسيم الشهيرة في مدينة اسطنبول والذي يطرح لأول مرة في الكويت، وهو عبارة عن شقق تمليك عصرية بتصاميمها المعمارية وتتميز بموقعها الاستراتيجي في قلب مدينة اسطنبول، ويبعد المشروع عن ساحة تقسيم الشهيرة نحو 1100 متر فقط فيما يبعد عن شارع الاستقلال 850 مترا ويبعد عن شيشلي ومنطقة السلطان احمد ما يقارب 7 الى 10 دقائق سيرا على الاقدام، الأمر الذي يزيد من جاذبيته بالنسبة لمحبي مدينة اسطنبول ومعالمها الاثرية والتجربة السياحية العائلية المتميزة.

وأضاف: «يتكون مشروع (تارا سيتي السكني) من 4 ابراج سكنية فريدة من حيث التصميم، ويتألف كل برج من 7 ادوار، اثنان منهما عبارة عن محلات تجارية، و5 أدوار سكنية بمواصفات قياسية وتشطيب عالي المستوى، وتتراوح مساحات الشقق المتاحة في المشروع بين 66 مترا مربعا و125 مترا مربعا».

وتابع: «يكتسب مشروع (تارا سيتي السكني) أهميته كأحد اهم المشاريع الجاذبة في مدينة اسطنبول من خلال موقعه المتميز والقريب من ساحة تقسيم التاريخية ويقع المشروع في القسم الأوروبي من اسطنبول ويوفر فرصة مغرية للراغبين في تملك شقة في مكان يصنف بين اجمل عواصم العالم السياحية».

وكشف حمزة عن تسهيلات في السداد لعملاء الشركة الراغبين في الاستثمار بمشروعي «ناتورا سيتي» و«تارا سيتي»، موجها رسالة الى كل المستثمرين بالاستفادة من الفرص التي تطرحها الشركة والعوائد المضمونة التي تقدمها، مؤكدا ان العقار لايزال الاستثمار الأكثر أمانا في المنظومة الاقتصادية ويضمن عوائد ايجابية مع الحفاظ على الراسمال الاستثماري على الرغم من كل الاحداث والتطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم.

وأكد حمزة استمرار «دار الجوار» في إطلاق أقوى العروض العقارية والفرص الاستثمارية في أسواق متميزة ذات عوائد إيجابية ومضمونة عبر تقديم مشروعات حصرية تناسب رغبات وتطلعات المستثمرين الشرائية، وتستهدف إرضاء جميع الأذواق والمستويات، مع توفير جميع الضمانات اللازمة، ما يتيح لعملائها فرصة التملك والاستثمار بمرونة عالية.