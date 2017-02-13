الشركة تملك ميدان الرماية الوحيد التابع للقطاع الخاص

أعلنت الشركة الوطنية للميادين عن مشاركتها في معرض الاستقلال الذي يقام في ارض المعارض بالفترة الممتدة بين 9 و13 فبراير الجاري.

وفي هذه المناسبة، قالت الشركة إن مشاركتها في معرض الاستقلال يأتي في مسعى منها لعرض انشطتها المختلفة على الجمهور وتعريفهم بالنشاط الجديد الذي ضمته «ميادين» لمجموعة انشطتها مؤخرا، كما ان هذه الفعالية تتيح الفرصة امام الشركة للتعريف بمشاريعها المستقبلية.

والجدير بالذكر أن «ميادين» اختارت ضم رياضة لعبة القوس والتي شهدت اقبالا واسعا من المشاركين والجماهير وذلك بفضل الامكانات المتخصصة التي تملكها الشركة لهذا النشاط ونجاحها في تنظيمها وفقا للمعايير الدولية، مشيرة إلى ان «ميادين» تملك ميدان الرماية الوحيد التابع للقطاع الخاص ما يجعلها مؤهلة كثيرا للريادة والتطوير المستمر في هذه الأنشطة الرياضية.

وفيما يتعلق بالجانب التدريبي افادت «ميادين» بأن لديها جولات لجميع الأسلحة وهي مفتوحة للجمهور باسعار مناسبة، كما انها تناسب جميع الأعمار، مضيفة ان الشركة تشرف على صيانة وادارة ميادينها من خلال فرق عمل موجودة خلال 24 ساعة لتغطية عمل الميادين، ما يضمن لها تقديم أفضل الخدمات بما يلبي طموح عاشقي هذه الأنشطة.