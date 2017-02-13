يحفل «بوبيان تكافل» تنظم محاضرة عن الإسعافات الأولية

في إطار تعزيز دورها والتزامها بالمسؤولية الصحية والاجتماعية والإنسانية، نظمت شركة بوبيان للتأمين التكافلي محاضرة لموظفيها خاصة بمهارات الإسعافات الأولية.

وأكدت «بوبيان تكافل» في بيان صحافي أن المحاضرة التي ألقاها المسعف فيصل الجاسم تأتي بهدف زيادة وعي موظفي الشركة بالإسعافات الأولية نظرا لأهميتها البالغة في العديد من الحالات والأحداث الطارئة.

وخلال المحاضرة أكد الجاسم أن الإلمام بتقديم الإسعافات الأولية قد يساعد على إنقاذ حياة شخص من الموت، مبينا أن حركة أو ربما معلومة صغيرة من شأنها مساعدة مريض أو مصاب بشكل كبير بانتظار وصول سيارة الإسعاف والطواقم الطبية المختصة والمحترفة إلى المكان.

وفي هذا السياق أثنى الجاسم على جهود الشركة في تنمية وصقل قدرات وخبرات موظفيها في مختلف المجالات، وتحديدا الصحية منها، داعيا الشركات الأخرى إلى تنظيم ورشات عمل ومحاضرات مماثلة على غرار ما تقوم به «بوبيان تكافل».

وقد شهدت المحاضرة مشاركة كبيرة من قبل العديد من مسؤولي وموظفي الشركة، وذلك في إطار حرصهم على اكتساب خبرات ومهارات جديدة.

وهذه الورشة ليست الأولى التي تنظمها الشركة، حيث تواصل بشكل دؤوب تنظيم محاضرات مماثلة، وذلك تعبيرا عن روح المشاركة والمسؤولية المجتمعية.

كما يحفل سجل الشركة بالعديد من المبادرات الاجتماعية والإنسانية التي تغطي مختلف المجالات.

وتتضمن هذه المبادرات حملات توعية صحية كالصحة العامة والسمنة وصحة الأسنان، إضافة إلى التوعية بمكافحة الأمراض المختلفة كسرطان الثدي والكشف المبكر عنه.

وتسعى الشركة دائما إلى توفير كل وسائل الدعم للمؤسسات والجمعيات المعنية بتقديم خدمات الرعاية الصحية في الكويت، إلى جانب قيامها بصورة مستمرة بتنظيم الأنشطة والحملات التوعوية متعددة الأهداف، والرامية إلى تعزيز الوعي الصحي وتشجيع السلوكيات والعادات الصحية بين أفراد وفئات المجتمع.