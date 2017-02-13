تحتفل شركة عبر القارات لتأجير السيارات صاحبة الامتياز الحصري للعلامة التجارية «هرتز» الرائدة في مجال تأجير السيارات، بحصولها وبكل جدارة على شهادة الأيزو (2008:9001)، تكليلا للنجاح الكبير وتفوقها في مستوى الجودة في جميع اداراتها وخاصة في مجال تأجير السيارات ومطابقتها لمتطلبات ومعايير النظم العالمية لادارة الجودة، وذلك بعد اجتيازها جميع مراحل التدقيق الداخلي والخارجي الذي قامت به شركة بيروفيرتاس العالمية.

جرى الاحتفال في مقر شركة عبر القارات، بحضور ممثلين عنها، وأفراد من فريق عمل شركة بيروفيرتاس، وتعد شهادة «الأيزو» من أهم الشهادات العالمية التي تقيم مستوى الجودة والتميز الاداري.

وفي كلمة ألقاها الرئيس التنفيذي لشركة عبر القارات رائد ترجمان خلال الحفل أعرب فيها عن بالغ امتنانه لفريق عمل شركة هيرتز الكويت، كما قدم الشكر لأعضاء فريق بيروفيرتاس على تعاونهم المثمر، كما أكد على متابعة التطوير المستمر لنظم الجودة وليس فقط الوقوف عند حد التطبيق وأن نظم الجودة يجب أن تكون متجذرة ضمن منظومات العمل وليس بغاية الحصول على الشهادة أو اجتياز مرحلة التدقيق.

كما أعرب الرئيس التنفيذي لشركة بيروفيرتاس في الكويت خالد حمد عن امتنانه بتقديم هذه الشهادة لشركة عبر القارات كممثل لشركة «هرتز العالمية» بالكويت، وذلك تقديرا لنجاحاتها وانجازاتها وتميزها بين منافسيها مما أهلها للحصول على شهادة الأيزو بجدارة.

هذا واعتبرت ادارة «هرتز» شهادة الأيزو بمنزلة تأكيد على مدى تفوقها في كافة معايير الجودة العالمية، في مجال تأجير السيارات وأكدت عزم الشركة على متابعة سعيها للتفوق وحرصها العميق على الحفاظ على ثقة ورضاء عملائها، وذلك لاثبات حضورها وتعزيز وجودها كعلامة رائدة في مجال تأجير السيارات من خلال نظام متكامل ومترابط عن طريق توثيق العمليات والاجراءات التي تتم داخل الشركة وفقا لمتطلبات النظام التي تتمثل أهمها في انشاء سياسة ودليل للجودة وفقا للاستراتيجية المتبعة في جهة العمل من خلال المتابعة والتدقيق على جميع العمليات والاجراءات لضمان تماشيها مع الأهداف الموضوعة والالتزام بكافة متطلبات نظم ادارة الجودة.

الجدير بالذكر أن شركة هرتز أثبتت تواجدا مميزا جعل التنقل معها أكثر متعة وراحة كما كان دائما.

وبفضل جهودها المتواصلة للحفاظ طوال هذه الأعوام على رضاء عملائها، استحقت أن تكون الخيار الأول لكل من رجال الاعمال والسائحين في الكويت.

كما رسخت شركة هرتز قواعدها في السوق العالمي كشركة عريقة بلا منازع مما لديها من قدرة تنافسية عالية في مجال تأجير السيارات.

وتشتهر هرتز بامتلاكها أسطولا متنوعا من السيارات الحديثة عالية الجودة والضمان حيث توفر مجموعة منتقاة من السيارات العادية والفارهة «سيارات الصالون، السيارات ذات الدفع الرباعي الكبيرة، السيارات الفخمة ذات الرفاهية العالية، الحافلات الصغيرة».

حيث تضع شركة عبر القارات خيارات متعددة ومتباينة في نظم التأجير المتنوعة بين نظام التأجير «اليومي، الأسبوعي، الشهري، عقود التأجير الشخصية بمدد تصل الى سنة ومافوق».

كما توفر شركة عبر القارات لتأجير السيارات نظاما خاصا للشركات بعقود التأجير السنوية، فضلا عن توفير خدمة سيارات مع سائق على مدار «24 ساعة طيلة أيام الأسبوع».

كما تنطبق تلك النظم محليا، فانها أيضا متوافرة في الحجوزات الدولية للسيارات بحسب النظم الدولية المعمول بها في جميع فروع هيرتز حول العالم.

وقد عمدت ادارة الشركة الى توفير فريق عمل يتجاوز 80 موظفا من نخبة متخصصة في أداء هذا النوع من العمل بدقة وسرعة وكفاءة عالية لتغطية كافة افرع هرتز بالكويت.