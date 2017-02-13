الشركة تستثمر مليار دولار في الأعوام الخمسة المقبلة في Argo AI

أعلنت فورد موتور كومباني (أسهم فورد في بورصة نيويورك) أنها تنوي استثمار مليار دولار في الأعوام الخمسة المقبلة في شركة Argo AI للذكاء الاصطناعي، بهدف تطوير نظام السائق الافتراضي لمركبة فورد الذاتية القيادة التي سيتم إطلاقها عام 2021 - ولمنح التراخيص المحتملة لشركات أخرى.

تأسست Argo AI على يد رياديي غوغل وأوبر Uber، وهي تجمع أهم الاختصاصيين في التقنيات الروبوتية والمهندسين ذوي خبرة ليعملوا باستقلالية من داخل فورد وخارجها.

ويتولى مؤسسا شركة Argo AI براين سالسكي، المدير التنفيذي الأعلى، وبيتر راندي، مدير العمليات الأعلى، قيادة فريق الخبراء في التقنيات الروبوتية والذكاء الاصطناعي.

كلاهما خريج مركز كارنيغي ميلون الوطني للهندسة الروبوتية وريادي سابق في فرق السيارات الذاتية القيادة - براين سالسكي لدى شركة غوغل وبيتر راندي لدى شركة أوبر Uber.

وقال مارك فيلدز، رئيس شركة فورد ومديرها التنفيذي الأعلى: «سيتميز العقد التالي من الزمن بالتشغيل الآلي للمركبات، وسيكون للمركبات الذاتية القيادة تأثير بالغ على المجتمع كما كان واقع الحال مع خط التجميع المتحرك لدى فورد منذ 100 سنة.

وفيما توسع فورد نطاق أعمالها ليشمل صناعة السيارات وحلول النقل، نعتقد ان الاستثمار في Argo AI سينتج قيمة بارزة لحاملي أسهمنا عبر تعزيز ريادة فورد في طرح المركبات الذاتية القيادة في السوق على المدى القريب وعير ابتكار تكنولوجيا يمكن ترخيصها للآخرين في المستقبل».

وسيقوم الفريق الحالي الذي يطور نظام سائق فورد الافتراضي - برنامج التعلم الآلي الذي يؤدي دور دماغ المركبات الذاتية القيادة - بالتعاون مع اختصاصيين في التقنيات الروبوتية وخبراء Argo AI.

وستسعى هذه الشراكة المبتكرة إلى توفير نظام السائق الافتراضي لمركبات فورد الذاتية القيادة من المستوى 4 ضمن تصنيف جمعية مهندسي السيارات SAE.

وستواصل فورد عملها الريادي على تطوير قاعدة تجهيزات المركبات الذاتية القيادة المصممة خصيصا، وعلى تكامل الأنظمة والتصنيع والتصميم الخارجي والداخلي وإدارة السياسات التنظيمية.

وستضم شركة Argo AI قواها إلى جهود تطوير برامج المركبات الذاتية القيادة لدى فورد لتقوية تجارة المركبات الذاتية القيادة.

كما تجمع مرونة Argo AI وضخامة فورد منافع شركة تكنولوجيا ناشئة مع خبرة وانضباط برنامج تطوير المركبات الذاتية القيادة الرائد في المجال الخاص بشركة فورد لتصنيع السيارات.