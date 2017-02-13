تشمل السحوبـات اليومية جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار لكل فائز

أعلن بنك الخليج في 12 فبراير عن الفائزين بالسحوبات اليومية لحساب الدانة خلال الأسبوع من 5 فبراير – 9 فبراير 2017.

وتشمل السحوبـــات اليومية لحساب الدانة جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار لكل فائز خلال أيام العمل.

والفائزون هم: (الأحد 5 فبراير): علي عبدالحسين زاده، فيصل عبدالله الشمري.

(الاثنين 6 فبراير): عيد مهدي العازمي، عبدالمحسن علي حبيب الجدي.

(الثلاثاء 7 فبراير): وليد علي أحمد النجار، عبدالعزيز سامي أحمد المخيزيم.

(الأربعاء 8 فبراير): نبيل مجدلاني، عبدالمجيد إسماعيل نعمة الله.

(الخميس 9 فبراير): وليد خالد صالح السعيد، بدرية علي أحمد الخضري.

ويتضمـــن برنامـــــج سحوبات الدانة المجدولة لعام 2017 سحوبات يومية خلال أيام العمل على جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار.

سيبدأ السحب الربع سنوي الأول في 30 مارس على جائزة 200 الف دينار، يليه السحب ربع السنوي الثاني الذي سيجرى في 29 يونيو على جائزة 250 الف دينار ثم السحب ربع السنوي الثالث فسيقام في 28 سبتمبر على جائزة 500 الف دينار.

أما السحب الرابع والأخير فسيكون في 11 يناير 2018 وسيتخلل هذا السحب تتويج مليونير الدانة لعام 2017 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار.

كما يمنح حساب الدانة أيضا العديد من الخدمات المتميزة منها خدمة «بطاقة الدانة للإيداع الحصري» التي تمنح عملاء الدانة حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة «الحاسبة» التي تمكن عملاء الدانة من حساب ما لديهم من فرص للفوز في سحب الدانة.