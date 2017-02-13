فاز مركز خدمة عملاء سامسونج التابع لشركة وهران التجارية بجوائز عديدة لعام 2016 وذلك للسنة الثالثة على التوالي خلال الاجتماع السنوي لشركة سامسونج الذي عقد في مطلع شهر يناير في دبي لطرح استراتيجيات عام 2017 وتقييم الأداء السنوي للشركاء والموزعين وفق المعايير والمؤشرات المحددة.

وتم اختيار موظفة الشركة، عائشة محمد، كأفضل موظفة استقبال على مستوى منطقة الخليج وذلك لأدائها المميز، وحصد مركز خدمة عملاء سامسونج التابع لشركة وهران جائزة أفضل مركز خدمة من حيث الجودة في منطقة الخليج، كما حل في المركز الثاني على مستوى منطقة الخليج والأول على مراكز خدمة الكويت وذلك لمتابعة مشاكل العملاء بشكل لائق للوصول الى أعلى درجات الرضا من قبلهم.

وهنا نذكر أنه تم افتتاح مركز خدمة العملاء عام 2005 تزامنا مع حصول شركة وهران على وكالة حق توزيع سامسونج في الكويت والتي تتضمن الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية حرصا منها على خدمة زبائنها على أكمل وجه، كما أنه تم منحها الموزع الحصري لاكسسوارات هواتف سامسونج النقالة والأجهزة اللوحية في الكويت.

ومع ازدياد الطلب على استخدام هواتف سامسونج الذكية ووصولها الى أعلى المبيعات وارتفاع الحصة السوقية لهواتف سامسونج في الكويت، ارتقت الشركة بفتح مركز خدمة تقوم باستيعاب هذا التزايد وذلك في مجمع البحر سنتر (محافظة حولي)، حيث أصبح من أكبر وأهم مراكز الصيانة وخدمة العملاء في منطقة الخليج.