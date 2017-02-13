التربة الرملية للكويت وارتفاع تكلفة التشغيل أبرز العوائق

الكويتيون لا يمتلكون ثقافة ركوب «المترو»

المشروع يعترض إنشاء قسيمتين صناعيتين بالشعيبة الصناعية

«المترو» مجدٍ فقط لربط المدن الجديدة المدرجة بخطة التنمية

هديل الخطيب

قالت مصادر مسؤولة لـ«الأنباء» ان جهات حكومية تعتزم اعادة دراسة مشروع مترو الأنفاق بما يخدم المدن الجديدة والمدرجة في الخطة التنموية للبلاد.

وأشارت المصادر الى ان مشروع المترو من الأفضل ان يربط ما بين المدن الذكية فقط بدلا من جميع مناطق الكويت، وذلك لوجود عدة اعتبارات أهمها ارتفاع تكلفة الصيانة والتبريد نظرا لارتفاع حرارة الجو وعدم ملاءمة خطوط المترو مع التربة الرملية للكويت وغياب الثقافة الاجتماعية لاستخدام المترو لدى الكويتيين.

ولفتت المصادر الى أن المخطط النهائي لمترو الأنفاق يحتاج الى اعادة دراسة شاملة خصوصا أن هناك بعض المثالب التي ظهرت مؤخرا ولم تكن في الحسبان، مثل اعتراض حرم سكة الحديد لموقع قسيمتين صناعيتين (قطعة 11) في منطقة الشعيبة الصناعية، وجار نقلهما الى منطقة الأحمدي، اضافة الى تخصيص مساحة كبيرة في المنطقة ذاتها لمشروع المترو، اذ انه من الأجدى تخصيصها لمشاريع صناعية كبرى في الوقت الذي تعاني فيه المصانع من ندرة القسائم الصناعية.

المخطط النهائي

ومنذ عامين تقريبا، وضعت وزارة المواصلات المخطط النهائي لمحطات مترو انفاق الكويت بالمناطق، ليصل عددها إلى 61 محطة موزعة على 3 خطوط تغطي جميع مناطق ومحافظات الكويت.

وتولت وزارة المواصلات تنفيذ مخطط مشروع المترو الذي سينفذ بعقد شراكة بين القطاعين العام والخاص بكلفة قدرت بـ 20 مليار دولار، وذلك بعد ان انتهى دور الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات وتكوين فريق عمل «إي واي» لتقديم النصح للجهاز الفني حول تطوير المشروع، وكان من المتوقع ان يسير مترو الأنفاق بالكويت عام 2017 ولكن هبوط النفط ساهم في تعطيل المشروع.

ومن المقرر أن الخط الأول لمشروع المترو يبدأ من منطقة سلوى وينتهي بمحطة جامعة الكويت، مرورا بـ 19 محطة بطول 23.7 كيلومترا، فيما يبدأ الخط الثاني من منطقة حولي وينتهي بمدينة الكويت، مرورا بـ 27 محطة بطول 21 كيلومترا، اما الخط الثالث فسينطلق من المطار إلى منطقة جابر المبارك مرورا بـ15 محطة بطول 24 كيلومترا.

قصة المترو

٭ في الأول من اكتوبر 2012.. وافق مجلس الوزراء على اعتماد مشروع مترو الأنفاق ضمن المشروعات التنموية على ان تكون مدة التعاقد 40 عاما شاملة التصميم والبناء والتشغيل.

٭ في يونيو من 2004.. وافق مجلس الوزراء على مشروع إنشاء شركة مساهمة عامة للسكك الحديدية.