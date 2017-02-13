أوضحت دراسة لشركة بارسزنر برينكرهوف الدولية للاستشارات، نشرت في 11/5/2006، ان الكويتيين قد لا يقبلون على ركوب هذه القطارات رغم جدواها بغض النظر عن مدى الراحة فيها، وذلك نتيجة عوامل منها المكانة الاجتماعية والخصوصية يخلقها ركوب السيارة الخاصة.

وأشارت الدراسة الى ان خطوط السكك الحديدية «المترو» في الكويت ستقتصر على الطبقة العاملة والفقيرة، حيث ذكرت ان الخطط الأولية تشير الى ربط المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مدينة الكويت بواسطة قطار الأنفاق.

ولفتت الدراسة الى انه على الرغم من ان الأنفاق ستسمح بإنشاء خطوط مترو توصل مباشرة من نقطة لأخرى، الا إن عمليات الحفر ستشكل نوعا آخر من المشكلات، وعلى وجه الخصوص تربة الكويت الرملية ووجود الطبقة المائية في مستويات قريبة من سطح الأرض، وهو ما يجعل عمليات التشييد والهندسة أكثر تعقيدا مع احتمال حدوث صدأ وتسريب للمياه قد يضر بخطوط المترو تحت الأرض، وبجانب عمليات البناء والحفر فإن المخططين للمشروع يجب ان يعملوا على انشاء محطات الوقوف بجانب المناطق السكنية ذات الكثافة السكانية المحدودة والمتوسطة الدخل.