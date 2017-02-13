أعلنت وكالة التصنيف العالمي كابيتال انتيليجنس أمس انها قامت بتثبيت تصنيف سندات الدين المساند المصدرة من قبل بنك برقان بقيمة 100 مليون دينار كويتي عند BBB، كما تمت المحافظة على النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف.

وأكدت الوكالة ان تصنيف السندات المساندة يدعمه المستوى المرضي من جودة الأصول للقروض لدى البنك على الرغم من بعض الانخفاض الذي شهدته في أول تسعة أشهر من العام الماضي وبدعم كذلك من الزيادة الأخيرة لرأس المال التي حسنت من معدل كفاية رأس المال وجودة السيولة استنادا الى التمويل من ودائع العملاء.