كما انفردت «الأنباء» في عددها الصادر يوم الجمعة 10 فبراير الجاري، أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة «زين» على موقع البورصة أمس، عن ترسية مناقصة مشروع وزارة الكهرباء والماء على الشركة بقيمة 22 مليون دينار تقريبا.

وأضافت زين في بيان للبورصة أن المناقصة تتعلق بتطوير وإدارة وتشغيل منظومة العدادات الذكية وشبكة الاتصالات الخاصة بها في الكويت.

وأشارت الشركة في البيان إلى أنها في طور استكمال الإجراءات للحصول على موافقات الجهات المعنية.

وكانت «الأنباء» لفتت إلى أن «زين» ستقوم ببناء منظومة العدادات الذكية وتركيب شبكة الاتصالات على مدى العامين المقبلين، وإدارة المشروع لمدة 5 سنوات.

وأنهى سهم زين جلسة أمس ببورصة الكويت، متراجعا 1%، عند سعر 485 فلسا، وذلك بتداول 6.5 ملايين سهم، بقيمة 3.2 ملايين دينار.