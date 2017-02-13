«الوطني» الوحيد ضمن نادي النخبة للجهات فوق المليار دولار

15 % زيادة في قيمة العلامة التجارية خلال عام وفق تصنيف «براند فاينانس» السنوي

للمرة الثالثة على التوالي، حلت العلامة التجارية لبنك الكويت الوطني في المرتبة الأولى بين كل البنوك الكويتية كالعلامة المصرفية الأعلى قيمة في الكويت لعام 2017، وضمن الثلث الأول لأغلى 500 علامة مصرفية في العالم، وذلك وفق التقرير السنوي للشركة العالمية لتقييم العلامات التجارية «براند فاينانس».

وقفزت قيمة العلامة التجارية لبنك الكويت الوطني إلى 1.59 مليار دولار في العام الحالي من 1.39 مليار دولار في العام 2016، مرتفعة بنسبة 15%.

كما حافظت العلامة التجارية لبنك الكويت الوطني على تصنيف AA، وهي بين أقوى التصنيفات في المنطقة والعالم، وذلك استنادا على قوة الأداء المالي للبنك وتوقعات النمو المستقبلي وفقا لمعايير خاصة ومحددة منها على سبيل المثال لا الحصر هامش الربحية والايرادات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة براند فاينانس دايفيد هايغ إن «العلامة التجارية لبنك الكويت الوطني تواصل تقدمها بقوة وثبات، مكرسة موقعها ضمن قائمة أغلى العلامات المصرفية في العالم، محققة ارتفاعا بواقع 15%.

وعلى الصعيد المحلي، كما واصل بنك الكويت الوطني صدارته محليا متفوقا على منافسيه كصاحب العلامة التجارية «الأعلى قيمة بين البنوك الكويتية» بقيمة بلغت 1.59 مليار دولار وذلك للسنة الثالثة على التوالي، ليكون بذلك البنك الوحيد ضمن نادي النخبة للجهات التي تفوق المليار دولار».

وأضاف «كما تحسنت قوة العلامة التجارية لتصل إلى 74.2، الأمر الذي يعكس التزام الوطني تجاه عملائه وجهوده الحثيثة لتعزيز علامته التجارية.

ومع الحفاظ في الوقت ذاته على أرباحه العالية ونمو إيراداته، مشيرا إلى أن عام 2017 يبدو واعدا ومشرقا للبنك الوطني».

ويعكس هذا التقييم المرتفع للعلامة التجارية الثقة التي يوليها العملاء والمساهمون لبنك الكويت الوطني وسمعته الرائدة محليا وإقليميا، كما يعكس الأداء المالي والتوسع الدولي الناجح لعلامته التجارية التي تعمل في 15 سوقا موزعة على أربع قارات حول العالم.

كما يثبت الخطوات المدروسة التي ينتهجها بنك الكويت الوطني في استراتيجيته الهادفة لتعزيز الهوية وترسيخ علامته التجارية، بالإضافة إلى تنامي الثقة القوية والعميقة مع عملائه وتقديمه أفضل نوعية من الخدمات والمنتجات المصرفية.

ويعتمد تقييم العلامات التجارية من قبل «براند فاينانس» على معايير صارمة تشمل الأداء المالي، ومعدلات النمو ومؤشر قوة العلامة التجارية، والاستدامة ورؤى المحللين.

هذا، ويحتفظ بنك الكويت الوطني بأعلى التصنيفات الائتمانية بين كل بنوك الشرق الأوسط وشمال افريقيا من وكالات التصنيف العالمية «موديز» و«ستاندارد أند بورز» و«فيتش»، اعتمادا على أدائه المتنامي وجودة أصوله ومتانة قاعدته الرأسمالية واستراتيجيته الواضحة.

كما يحتفظ البنك الوطني بموقعه بين أكثر 50 بنكا أمانا في العالم، للمرة الحادية عشرة على التوالي، وذلك بفضل متانته المالية واستراتيجيته المتحفظة واستقرار جهازه الإداري وإدارته الرشيدة للمخاطر.