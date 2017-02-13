تحرك الأسواق مرهون بإعلان الرئيس الأميركي عن الضرائب

ألمانيا رداً على اتهام مستشار ترامب بتلاعبها بالعملة: «أكثر من سخيفة»

قال تقرير بنك الكويت الوطني إن احتمالات رفع مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) أسعار الفائدة خلال مارس المقبل تبدو منخفضة نسبيا بسبب عدم وضوح ملامح إدارة وسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضاف التقرير أن مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي ينتظر قرارات إدارة الرئيس ترامب متوقعا رفع الفائدة ثلاث مرات خلال العام الحالي.

واشار التقرير الى انه وبالرغم من أن الأسواق كانت هادئة نسبيا الأسبوع الماضي مع عدم صدور بيانات رئيسة، وإنما القليل من البيانات العامة، فإن آراء رؤساء مجالس الاحتياط الأميركية أضافت المزيد من عدم اليقين في السوق.

وبالفعل، أشار رئيس مجلس احتياط مينيابوليس، نيل كاشكاري، إلى أنه ليس في عجلة لرفع أسعار الفائدة، لافتا إلى أن السياسة النقدية كانت تسهيلية لسنوات عدة دون تضييق سريع لسوق الوظائف، أو ارتفاع حاد مفاجئ في التضخم.

ولكن رئيس مجلس احتياط فيلادلفيا، باتريك هاركر، الذي يحظى بحق التصويت قال إنه سيكون مستعدا لرفع أسعار الفائدة مجددا في اجتماع المجلس الفيدرالي في مارس إذا استمر نمو الوظائف والأجور. وقال هاركر «أنا ما زلت داعما لثلاث ارتفاعات لأسعار الفائدة هذه السنة، بالطبع مع تحفظ كبير، تبعا لكيفية تطور الاقتصاد وتطور السياسة، والسياسة النقدية» و«أظن أنه يجب أن نفكر في احتمال رفع بواقع 25 نقطة أساس في مارس».

وقال التقرير ان العنوان الوحيد الجدير بالذكر الذي قد ينطوي على احتمال تحريك السوق هو وعد دونالد ترامب في اجتماع في البيت الأبيض بإعلان ضريبي كبير دون إضافة المزيد من التفاصيل.

وفي أوروبا، قال التقرير ان الأوضاع السياسية غير المستقرة أججت حالة عدم اليقين.

فقد رد محافظ البنك المركزي الفرنسي، فرانسوا فيلروي، ورئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، على التعليقات الأخيرة لمستشار دونالد ترامب بأن اليورو كان «مقوما بأقل من قيمته بشكل كبير» وأن ألمانيا كانت «تتلاعب بالعملة»، بأنها «أكثر من سخيفة»، وأضاف دراغي أيضا أن السياسات النقدية لمنطقة اليورو تعكس المواقع المختلفة في الدورة الاقتصادية لمنطقة اليورو وأميركا.

وعلى صعيد أوروبي مختلف وأكثر حساسية، أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل تأتي خلف مرشح من الديموقراطيين الاجتماعيين في انتخابات هذه السنة، فيما أشارت استطلاعات الرأي الفرنسية إلى أن مرشحة اليمين المتطرف، ماري لو بن، التي أيدت انسحاب بلادها من الاتحاد الأوروبي، تتقدم على أثر الجدل المتعلق بخصمها في المقدمة، فرانسوا فيون.