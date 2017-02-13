أعلنت شركة ميزان القابضة عن نتائجها المالية لعام 2016 محققة إيرادات بلغت 207.4 ملايين دينار بزيادة قدرها 5.8% عن عام 2015، وأرباح صافية بلغت 17.2 مليون دينار بتراجع 11.6% «نتيجة صافي الأثر الإيجابي غير المتكرر لتعويض التأمين الذي حصلت عليه الشركة البالغ قيمته 2.2 مليون دينار في الربع الثاني من 2015».

وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ميزان القابضة، محمد الوزان: «حققت الشركة أداء قويا في الربع الأخير وإيرادات قياسية في العام 2016 على الرغم مما تشهده الأسواق التي نعمل بها من تحديات اقتصادية.

ومع ذلك، فقد حققت الشركة نموا في 5 من الأسواق السبعة التي نعمل فيها، بما في ذلك سوق الكويت، وسوق قطر، وسوق الأردن، وسوق السعودي وهو سوق جديد للشركة في 2016».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميزان القابضة، غاريت وولش: «لقد كان القطاع الاستهلاكي في العام الماضي مليئا بالتحديات ولكن بفضل نموذج عمل الشركة الصلب والمبني على التنوع في الأعمال والمنتجات بالإضافة إلى انتشار الشركة الإقليمي الذي يعزز التنوع في مصادر الدخل، تم صون الشركة من آثار هذه تحديات.

والشركة اليوم في وضع جيد لمواصلة النمو المتوازن في هذا القطاع الدفاعي الأساسي لعجلة الاقتصاد في العام 2017 وما بعده».

وقد اوصى مجلس الإدارة بتوزيع نقدي بقيمة 28 فلس للسهم الواحد (بنسبة 50.7%) بقيمة إجمالية تبلغ 8.7 ملايين دينار. وبحسب قائمة المركز المالي للشركة بلغت مجموع الموجودات 211.7 مليون دينار بزيادة 17.4%، فيما بلغ 106.4 ملايين دينار حقوق الملكية (الخاصة بمساهمي الشركة الأم) بنمو 9.1%.

وقال بيان الشركة انها تباشر عملها من خلال 30 شركة تابعة، وتنقسم عمليات الشركة إلى مجالي «الأغذية» و«غير الأغذية» كما يلي:

٭ مجال الأغذية: ارتفعت إيرادات مجال الأغذية بنسبة 7.9% مقارنة بالعام الماضي، لتبلغ 155.3 مليون دينار، وتمثل إيرادات هذا المجال 74.9% من إجمالي إيرادات المجموعة، التي تتضمن إيرادات من قطاع إنتاج وتوزيع الأغذية الذي حقق نموا بنسبة 8.4% (ويمثل القطاع 52.6% من إجمالي إيرادات المجموعة)، والتجهيزات الغذائية الذي شهد انخفاضا طفيفا بالنمو بنسبة 1.3% (ويمثل القطاع 12.9% من إجمالي إيرادات المجموعة) والخدمات الغذائية الذي حقق نموا بنسبة 20.9% (ويمثل القطاع 9.4% من إجمالي إيرادات المجموعة).

٭ مجال غير الأغذية: بلغت إيرادات مجال غير الأغذية 52 مليون دينار مسجلة انخفاضا طفيفا بنسبة 0.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتمثل إيرادات هذا المجال 25.1% من إجمالي إيرادات المجموعة، التي تتضمن إيرادات من قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران والأدوية الذي حقق نموا بنسبة 1.3% (ويمثل القطاع 22.3% من إجمالي إيرادات المجموعة)، وقطاع الصناعات الذي سجل انخفاضا بنسبة 11.8% (ويمثل القطاع 2.7% من إجمالي إيرادات المجموعة).