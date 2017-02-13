قامت شركة «الخليج للاستثمار الإسلامي» بتعيين شركة «نورثيكر» كمدير تطوير لمشروعها العقاري الجديد في لندن الذي استثمرت فيه ١٠٠ مليون استرليني وسيتم إنشاؤه في موقع مقر شرطة تشيلسي القديم بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك في أعقاب استحواذها على هذا المبنى الذي يتمتع بموقع فريد، والذي يعتبر محورا ثقافيا وتجاريا للعاصمة البريطانية بما يؤمن طلبات متزايدة للسكن والاستثمار.

وتحظى شركة «نورثيكر» بجميع الإمكانات اللازمة لتطوير هذا المشروع نظرا لخبرتها العريقة في هذا المجال والممتدة على مدى 25 سنة ماضية من النجاح في تطوير العديد من المواقع اللندنية البارزة مثل «نمبر وان بالاس ستريت» و«ذا لانكسترز اند كنجز تشيلسي».

وفي هذا الإطار، قال الرئيس التنفيذي لشركة «نورثيكر» نيكولو باراتييري: «متحمسون للعمل مع شركة الخليج للاستثمار الإسلامي في هذا المشروع المرموق والموقع المميز في قلب منطقة تشيلسي، تتضمن إنجازات شركة نورثيكر العديد من تطوير المناطق السكنية الأكثر طلبا في تشيلسي، ونتطلع الى إنشاء عروض مميزة تتناسب مع جمال هذه المنطقة».

وتعقيبا على هذه الصفقة قال الرئيس التنفيذي لمنطقة الخليج في الخليج للاستثمار الإسلامي محمد الحسن: «يسرنا ان نتعاون مع أفضل المطورين العقاريين في لندن مثل نورثيكر.

وبخبرتها العريقة في تطوير العقارات المهمة في مدينة لندن ستقدم لنا نورثيكر تجربة سكنية فريدة من نوعها في موقع مميز جدا، فانتقاء الشركاء المميزين من أهم أولويات شركة الخليج للاستثمار الإسلامي».