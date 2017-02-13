سنصل بأبنائنا إلى المريخ.. و50% من مجلس الوزراء سيكون من النساء

قال نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ان مجلس التعاون الخليجي فيه خير كثير وسينجز في 4 سنوات أكثر مما أنجزه في 40 سنة.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد خلال كلمة له في «القمة العالمية للحكومات»، أن الإنسان هو أهم إنجازاتنا في الإمارات، ولا ندعي الكمال، لكننا في كل يوم نتعلم شيئا جديدا، ونقدم تجربتنا لأشقائنا.

وقال بن راشد ان مشروع الامارات للوصول للمريخ يقوده شباب اماراتيون في العشرينيات من العمر ونحن فخورون بهم، وتطور الامارات نابع من الاستثمار الصحيح في الانسان وصنع القيادات الاماراتية الشابة.

وتابع: مشاكل العالم لن تتوقف لكن يجب علينا التركيز على النمو والعطاء نجتهد في خدمة شعبنا وبلدنا وتحقيق التطوير الشامل.

وقال: «في بداية تأسيس الدولة كنا 40 خريجا والآن لدينا 77 جامعة، كما أن الرؤية لا تكفي ويلزمها تخطيط يواكب المستقبل.

وأشار إلى أن للنجاح أرقاما وعوامل كثيرة والفشل له رقم واحد، وأكد أنه «بمساعدة إخواني والوزراء صارت حكومة الإمارات الأولى على كل الحكومات».

وأطلق محمد بن راشد بشارة للمرأة وقال «المرأة نصف المجتمع، وابشركم أن 50% من مجلس الوزراء سيكون من النساء»، كما أن «خريجاتنا من الجامعات أكثر من 70% وثلث حكومتنا الاتحادية من النساء ولدينا امرأة بألف رجل».

وأضاف محمد بن راشد «نصيحتي للجامعة العربية أن تفتح للشباب العربي أفقا وتعزز روحهم الإيجابية»، مقترحا أن يكون للجامعة العربية فرع في الإمارات، وقال «نحن مستعدون لتأهيل وتدريب الشباب العربي حتى يكون جاهزا للقيادة والإدارة».

وأوضح أن «الإمارات تعرضت لمؤامرات وانتقادات وحروب إعلامية واقتصادية لكنها لم تتوقف، وهذا لا يزيدنا إلا إصرارا»، مؤكدا ان «علاقات الإمارات مع الدول دائما وليس أفرادا، وعلاقاتنا دائما تصب في مصلحة شعبنا».