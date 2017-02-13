الحسن: المؤتمر يأتي في ظروف حساسة لمناقشة المستجدات الاقتصادية والمهنية

عبدالرحمن خالد

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية احمد الفارس عن انطلاق «المؤتمر المهني الخامس لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية» تحت عنوان «نحو مهنة فاعلة»، وذلك على مدار يومي 15 و16 فبراير الجاري.

وقال امس خلال مؤتمر صحافي: «المؤتمر يعتبر امتدادا لعدة مؤتمرات دأبت الجمعية على تنظيمها منذ عام 2009، وتأتي النسخة الخامسة منه في حلة جديدة تختلف عن سابقيه حيث يحاكي الأطر والقوانين التشريعية التي صدرت أخيرا في الكويت والتي من أهمها انشاء جهاز المراقبين الماليين، وصدور اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، بالإضافة إلى القوانين والتشريعات المنظمة لبنك الكويت المركزي وديوان المحاسبة».

وأضاف: «أعمال وفعاليات المؤتمر ستبدأ بكلمة ممثل سمو رئيس مجلس الوزراء وراعي المؤتمر، وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد ناصر الروضان إلى جانب عدة كلمات من ممثلي المنظمات الخليجية والإقليمية، أبرزها كلمة للدكتور طلال أبو غزالة رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية العربية للمحاسبين القانونيين، وكلمة محمد العبيلان رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية، بالإضافة إلى كلمة حاتم القواسمي رئيس مجلس إدارة اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب».

وقال: «سيشارك في الجلسة الافتتاحية إلى جانب وزير التجارة والصناعة كل من الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي مناف الهاجري، والرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الكويتية VIVA سلمان البدران، وأمين عام اتحاد المصارف في الكويت د.حمد الحساوي، بالإضافة إلى وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة زين الصباح، وتأتي الجلسة الأولى برئاسة نائب محافظ بنك الكويت المركزي يوسف العبيد، فيما الجلسة الثانية ستكون برئاسة رئيس جهاز المراقبين الماليين عبدالعزيز الدخيل».

من جانبه، قال الأمين العام للمؤتمر ورئيس اللجنة الفنية د.عدنان الحسن إن المؤتمر يأتي في ظروف اقتصادية حساسة ولذلك من المسؤولية الاجتماعية والمهنية على المحاسبين والمراجعين أن تقوم بإعداد هذا المؤتمر ليضم آخر المستجدات على الساحة الاقتصادية والمهنية.