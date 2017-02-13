اختتمت بورصة الكويت مراجعتها لقواعد التداول IPTM2 والتي قامت بتوفيرها على موقعها الالكتروني وذلك بهدف استطلاع آراء المهتمين والمتداولين حول تلك المسودة.
هذا، واستمر استقبال الآراء انطلاقا من آخر شهر يناير حتى تاريخ 9 فبراير الجاري.
وقد قامت بورصة الكويت بهذا الاستطلاع لجمع الآراء والمقترحات وتحليلها لاستخلاص أفضل النتائج الممكنة منها ووضعها في النسخة النهائية لقواعد التداول IPTM2.
وقد تبنت بورصة الكويت هذا النهج المتسم بالشفافية ليسمح للمتعاملين بالسوق مشاركة آرائهم وتبادل وجهات نظرهم لتحسين محتويات القواعد.
وتوجه نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، خالد عبدالرزاق الخالد الى جميع المشاركين في الاستطلاع قائلا: نتقدم بجزيل الشكر للمتعاملين بالسوق لإعطاء آرائهم المعمقة حول قواعد التداول.
فمن خلال مشاركتهم، تمكنا من قياس مدى مطابقة هذه المسودة لاحتياجات السوق، والتركيز على دقة تلك القواعد قبل إصدارها بصورة نهائية.