حقق صندوق كاب كورب للأسهم المحلية عائدا سنويا بلغ 20.10% لشهر يناير2017، وعليه جاء الصندوق بالمركز الأول على مستوى الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتقليدية بالكويت.
وقال مدير ادارة توظيف الاستثمار في شركة كاب كورب للاستثمار خالد النصف ان النتائج الإيجابية والمميزة لصندوق كاب كورب المحلي تعكس الاحترافية والمهنية العالية التي يتمتع بها فريق الشركة القائم على ادارة الأصول.
وأضاف ان صندوق «كاب كورب» حقق نتائج ايجابية جدا في نهاية عام 2016 متفوقا بذلك على المؤشرين الوزني والسعري لسوق الكويت للأوراق المالية.