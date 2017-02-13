«نصيحة للرجالة.. بلاش تبوسوا بعض»

النائب البرلماني المصري الهامي عجينة وهو يناقش المذيع وائل الابراشي في برنامجه «العاشرة مساء» ودفاعه عن رأيه الذي قاله تحت قبة المجلس بضرورة منع الرجال من التقبيل عند المصافحة تجنبا للأمراض التي يدعي انها تنتقل من خلال الذقن بين الرجلين، واعتبر نواب المجلس ان هذا الرأي يعتبر خروجا على الآداب العامة، فطالبوا بسحب العضوية منه.