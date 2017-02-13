شريف حمدي
شهدت سيولة البورصة ارتفاعا ملحوظا في تعاملات اليوم الأثنين بنسبة 22%، إذ بلغت 51.5 مليون دينار ارتفاعا من 42.3 مليون دينار في تعاملات أمس.
واستمر تباين أداء المؤشرات الثلاثة، حيث ارتفع المؤشر السعري 19.5 نقطة بنسبة 0.3% ليصل المؤشر إلى 6657 نقطة، فيما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 0.3% بتراجع 1.4نقطة ليصل إلى 419 نقطة.
واستمر تراجع مؤشر كويت 15 لليوم الثاني على التوالي ، وذلك بنسبة 0.4% مسجلا خسائر 4.2 نقاط ليصل إلى 952 نقطة.
وارتفع حجم التداول بنسبة 19%، إذ بلغ 499 مليون سهم نفذت من خلال 3317 صفقة.