المطيري: حرصنا على رعاية المؤتمر لأهميته في تعزيز دور القطاعات المرتبطة بالمحاسبة

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، مشغل الاتصالات الأسرع نموا في الكويت، عن رعايتها للمؤتمر المهني الخامس «للمحاسبة والمراجعة» الذي تنظمه جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، والــــذي من المقرر عقده في 15 و16 فبراير 2017 بمبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت.

وعن هذه الرعاية، قال مدير أول في إدارة اتصالات الشركات في VIVA أيمن سالم المطيري: «لقد حرصنا في VIVA على رعاية (المؤتمر المهني الخامس للمحاسبة والمراجعة) لما له من أهمية كبرى في تحسين وتعزيز دور القطاعات ذات الارتباط بالمحاسبة والتقارير المالية وقرارات الاستثمار التي من شأنها رفع مستوى الأداء المالي والمحاسبي على صعيد الكويت».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية ورئيس الهيئة الإدارية للمؤتمر أحمد مشاري الفارس: «يعتبر هذا المؤتمر حدثا مهنيا هاما يلتقي فيه القائمون على مهنة المحاسبة والمراجعة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى، والمهتمين بالمهنة من معدي التقارير المالية ومراقبي الحسابات، والأكاديميين، والجهات الحكومية ذات الصلة.

وسيتيح المؤتمر الفرصة لتبادل الآراء حول العديد من الموضوعات المحاسبية وتشخيص مشكلات التطبيق العملي والحلول المقترحة لها، مما يساعد على تطوير المهنة لمواكبة التطورات العالمية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية على كافة المستويات».

هذا، وسيتضمن المؤتمر العديد من المحاور المتعلقة بعلاقة المحاسبة والمراجعة بمنظمات الأعمال ودورها الرقابي والتنظيمي في رفع كفاءة النظام المالي في الدولة، حيث ستتناول جلسات المؤتمر المحاور العلمية التالية: تعزيز المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، دور المؤسسات الرقابية في المحافظة على اقتصاديات الدول، المحاسبة الحكومية على أساس الاستحقاق ودورها في رفع كفاءة النظام المالي في الدولة، الإفصاح المحاسبي والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وأثرها على القرارات الاستثمارية والاتجاهات الحديثة في مهنة المراجعة.