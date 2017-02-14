الجائزة تقدير لالتزام البنك بتدريب الشباب الكويتي

حصد بنك الخليج جائزة «أفضل خطة تدريب لعام 2016» وذلك خلال الحفل الافتتاحي الأول مؤتمر للتعليم المؤسسي المنظم من قبل برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة في الكويت، والذي بدأ فعالياته الأحد الماضي في قاعة سلوى الصباح - الكويت.

وعقد المؤتمر تحت رعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، ويركز على التدريب الفعال لتأهيل الشباب للعمل والتقدم الوظيفي في القطاع الخاص، وتم خلال الحفل الافتتاحي تكريم بنك الخليج لجهوده والتزامـه المستمر تجاه تدريب وتطوير الشباب الكويتي.

وتشديدا على أهمية الجائزة، قالت سلمى الحجاج، مدير عام الموارد البشرية في بنك الخليــج: «يسرنا ان نلقى تقديرا لمبادراتنا التدريبية والتعليمية وللجهود التي استثمرناها لدعم شبابنا.

كما أننا نفتخر بتعاوننا مع برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة في تدريب الكويتيين الشباب لأجل ازدهار مستقبلهم ومستقبل وطننا الحبيب، حيث تمثل جائزة أفضل خطة تدريب 2016 حدثا مهما في تاريخ جهودنا واستمراريتنا، والأهم من ذلك ايماننا بقدرات شبابنا».

وأضافـــت الحجـــــاج: «بالنيابة عن بنك الخليج، أود أن أتقدم ببالغ الشكر والتقدير الى فوزي المجدلي، أمين عام برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة وايمان الأنصاري، مدير ادارة تنمية القوى العاملة الوطنية، وهند الصبيح، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية وكل فريق عمل برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة لعملهم الدؤوب تجاه الكويتيين. كما أشكر ثقتهم وولائهم لبنك الخليج».

واختتمت الحجاج بالقول: «بالاضافة الى برامجنا التدريبية بالتعاون مع برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة، يفتخر بنك الخليج ببرنامج «أجيال» لتطوير الخريجين وبرعايته المستمرة لجمعية «انجاز» الكويت.

توفر هذه البرامج سبلا لتطوير المواهب الكويتية الشابة وتأهيلهم لمستقبل مهني أفضل.

كما يقدم البنك العديد من البرامج والدورات التدريبية لموظفيه في مختلف الادارات والاقسام، بما في ذلك الموظفــون في جميع فروعنا».

ويستهـــدف برنامـــج «أجيال» لتطوير الخريجين طلاب الجامعات المقبلين على التخرج والخريجين وحديثي التوظيف ممن يتمتعون بسنة واحدة من الخبرة.