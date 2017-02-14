أعلنت الشركة الأولى للتأمين التكافلي عن تقديمها خصومات تصل إلى 20% خلال شهر فبراير على خدماتها التأمينية الفردية لعملائها الحاليين أو الجدد وذلك احتفالا بمناسبة ذكرى الأعياد الوطنية للكويت.

وبهذه المناسبة، أكد نائب الرئيس التنفيذي للشركة خالد الاسود أن الشركة حرصت على أن تشارك ابناء الشعب الكويتي احتفالاتهم بالأعياد الوطنية، لذلك قدمت عروضها على كل خدماتها التأمينية الخاصة بالأفراد، حيث يشمل العرض العملاء الجدد والعملاء الحاليين الذين يرغبون في تجديد اشتراكاتهم التي تنتهي في أي وقت خلال عام 2017، مشيرا إلى أن الشركة تسعى دائما إلى مواكبة احتياجات العملاء الفردية ومتطلباتهم من منتجات التأمين في السوق الكويتي.

واضاف الأسود أن «اولى تكافل» ترحب بعملائها وتدعوهم الى الاستفادة من هذا العرض قبل نهاية شهر فبراير، مؤكدا ان مركز خدمة العملاء يستقبل كل استفسارات العملاء ويقدم لهم كل الاستشارات التأمينية سواء الخاصة بعروض فبراير أو غيرها.