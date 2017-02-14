رمضان: هدفنا إرضاء عملائنا وتوعيتهم باستخدام قطع الغيار الأصلية

العشي: انطلاق عرض «الملا وبهبهاني» لصيف 2017 أبريل المقبل

مصطفى صالح

نظم قسم موبار لدى شركة الملا وبهبهاني للسيارات، الموزع الحصري لسيارات دودج وكرايسلر ورام وجيب والفا روميو، يوما مفتوحا لعملاء الشركة الجمعة الماضي، وذلك لإجراء فحص السلامة لسياراتهم بالإضافة إلى الحصول على كوبون تبديل زيت وفلتر مجاني.

وشهدت فعاليات اليوم المفتوح، الذي بدأ الساعة 7.30 صباحا واستمر حتى 5 مساء، حضور كبير من عملاء «الملا وبهبهاني» وصل لنحو 500 عميل بسياراتهم، حيث تم اجراء فحص السيارات من خلال 13 نقطة لفحص السلامة، وقدم للعميل تقرير مفصل حول سيارته يوضح الأجزاء التي بحاجة للصيانة مع تفاصيل الأسعار من تكلفة الصيانة وقطع الغيار المراد تبديلها.

وبهذه المناسبة، تحدث مساعد المدير العام للخدمة وقطع الغيار لدى «الملا وبهبهاني» محمد رمضان عن تنظيم هذا اليوم المفتوح، قائلا: «الهدف الرئيس من هذه الفعالية والفعاليات الاخرى التي تنظمها شركة «الملا وبهبهاني» هو إرضاء عملائنا بالدرجة الأولى، حيث نسعى لتوعية عملاء الشركة باستخدام قطع الغيار الأصلية، فالسعر ليس هو الأساس في الشراء ولكن سلامة العميل وسلامة سيارته هي هدفنا الأساسي».

وأضاف رمضان أن تنظيم هذا اليوم المفتوح لعملاء الشركة ليس الاول ولن يكون الاخير، حيث ستكون هناك فعاليات مشابهة بالمستقبل للتواصل الدائم مع عملاء الشركة، سواء من انتهت كفالة سيارتهم أو من انتقلت اليهم ملكية السيارة كمالك ثان والذين لم تتواصل معهم الشركة منذ البداية، لذلك ستكون مثل هذه الفعاليات بمثابة فرصة للتعرف على جميع من يمتلكون سيارت «الملا وبهبهاني».

وأوضح أن هناك العديد من المميزات التي تقدمها الشركة لعملائها، مثل تبديل الزيت والفلتر وإعطاء العميل كوبونا صالحا حتى 31/ 12/ 2017، بالإضافة الى «loyalty card» وهي بطاقة تمنح العميل خصم بنسبه 25% على قطع الغيار وتكلفة الصيانة، بالإضافة الى خصم بنسبه 50% على قطع الغيار، وذلك عند اجراء أي عملية صيانة داخل أي من مراكز صيانة «موبارالملا وبهبهاني» داخل الكويت، وهي بطاقة مرتبطة بالسيارة ولا تنتهي إلا بخروج السيارة من الخدمة.

وأشار رمضان الى أن البطاقة ستتيح للعميل فرصة تجميع النقاط عند اجراء أي عملية صيانة لدى مركز «موبار الملا وبهبهاني»، فعلى سبيل المثال اذا كانت فاتورة العميل بـ 100 دينار فستضاف 100 نقطة الى بطاقته وستحول هذه النقاط إلى مبلغ من المال يمكنه دفعها عند اجراء عملية الصيانة المقبلة.

وحول العروض التي تقدمها «الملا وبهبهاني» للراغبين باقتناء احدى سياراتها، قال مدير مجموعة الخدمات لدى «الملا وبهبهاني» يحيى العشي: «تقدم الشركة عرض التثمين لجميع العملاء، حيث يتضمن تثمين سيارة العميل ويأخذ المبلغ كاش بالإضافة الى 1000 دولار إضافية، وهناك أيضا «loyalty card» وهي بطاقة تمنح لأي عميل يشتري سيارة من «الملا وبهبهاني»، بالإضافة الى عرض الصيف الذي تعتزم الشركة إطلاقه ابريل المقبل وسيستمر لمدة 3 اشهر».

وأضاف العشي ان شركة الملا وبهبهاني بصدد افتتاح معرض ومركز للصيانة جديدين في الأحمدي بمساحة 5 آلاف متر مربع خلال العام الحالي، وسيضم مركز للخدمة السريعة ومركز للحدادة والصبــــغ، وسيتـم تنظيم يوم مفتوح آخـــر عند افتتــــاح هذا المركز لتعريــف العملاء به.