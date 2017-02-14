يهتم بالأشخاص والشركات والعلامات التجارية والمواقع

أطلقت شركة «Global Markets» منصتها المعلوماتية الفريدة «Umbrella» التي تعتبر إحدى منصات الأعمال الذكية سهلة الاستخدام، والتي تضم قدرا هائلا من البيانات حول جميع الشركات بالمنطقة.

وتفخر الخدمة القائمة على أساس اشتراك المستخدمين بطرح منصة سهلة الاستخدام، مصممة خصيصا للتركيز على تحديد مواقع الشركات وربط سماتها التشغيلية وسمات أدائها، حيث تم تصميم منصة Umbrella لترتكز على 4 عناصر رئيسية، هي: الأشخاص، والشركات، والعلامات التجارية والمواقع.

يشمل كل عنصر المواقع الجغرافية لمنافذ البيع ومعلومات الاتصال (عبر وسائل التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني وأيضا أرقام الهواتف)، والشركات التابعة وأيضا نسبة المبيعات المقدرة.

يمكن الحصول على الخدمة من موقعنا https://umbrella.global/ كما يمكن للمشتركين إيجاد المعلومات اللازمة للتواصل مع أصحاب الأعمال عبر صفحة «الأشخاص» (People).

تتضمن الصفحة معلومات الاتصال الخاصة بأصحاب الأعمال، بالإضافة إلى جميع المعلومات والتحديثات حول مشاركتهم المباشرة في عالم الأعمال.

من خلال صفحة الشركات يمكن للمشتركين إيجاد الهيكل القانوني للشركات الموزعة والأنشطة في تشغيل المتاجر وفروعها والشركات التابعة لها بالمنطقة، ومعلومات الاتصال وأصحاب الأعمال وجميع الأخبار الخاصة بالشركة.

علاوة على ذلك، تقدم الخدمة جميع المعلومات اللازمة حول عمليات العلامات التجارية.

و في هذا السياق، قال مؤسس الشركة علي بوشهري ان شركة Global Markets تخطو خطوات ثابتة نحو تحويل بيانات الأعمال والمعلومات الأساسية في منطقة دول الخليج خلال أربعة أعوام، وأطلقت مؤخرا منصة معلوماتية للشركات ليس لها مثيل.

وقد افتقرت الشركات منذ فترة طويلة لمصادر المعلومات والبيانات ذات المصداقية في المجالات التي تتنافس فيها بالمنطقة.

وقد أثبتت منهجية البحث التي تنتهجها الشركة أنها ذات مصداقية كبيرة وحظت على ثقة العديد من الشركات الكبرى.

يعد إجراء الأبحاث الرئيسية المكثفة مع تغطية العينات بنسبة 100% بمنزلة أمر مهم للغاية لتقليل هامش الأخطاء وتطوير المزيد من فهم المستوى الدقيق لديناميات الأسواق. وخصصت الشركة قدرا كبيرا من استثمارها في تطوير المنصة لربط البيانات مع بعضها البعض وتمكين المشتركين من الحصول على معلومات مترابطة تساعدهم في اتخاذ قراراتهم التجارية اليومية.

يتمثل الهدف الرئيسي للمنصة في تعزيز ممارسات القرارات التجارية بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، العلامة التجارية في المنطقة وافتتاح متاجرها وغلقها.

وبإمكان المشتركين من خلال صفحة الأفرع إيجاد المعلومات حول تاريخ افتتاح المواقع وعدد الموظفين وجنسياتهم وعدد ساعات العمل ومساحات المحلات وخدمات التوصيل وتقديرات المبيعات المشغلة من المتجر والمشغلة من عمليات التوصيل.

كما تسمح تلك الخدمة للمشتركين بمقارنة المبيعات المقدرة وسمات المتاجر من خلال صفحة العلامات التجارية.