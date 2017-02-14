حفل التكريم شهد حضور الإدارة التنفيذية للبنك

كرم بنك وربة، أفضل بنك استثماري في الكويت وأفضل مؤسسة استشارية للشركات، مجموعة من موظفيه المتميزين في حفل خاص أقامه البنك بحضور الرئيس التنفيذي شاهين حمد الغانم والادارة التنفيذية وذلك ضمن دور البنك وإيمانه بضرورة تحفيز الموظفين وتطويرهم، الأمر الذي يعكس دور البنك الايجابي في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات لعملائه.

وقام الرئيس التنفيذي بتكريم المتميزين والذي بدوره شكرهم على جهودهم المبذولة في تطوير البنك طالبا منهم بذل المزيد من الجهد في الفترة القادمة.

ويعتبر بنك وربة، البنك الأسرع نموا في الكويت، من البنوك الرائدة في تحفيز وتطوير الموظف مما ينعكس على تقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملاء البنك حيث يؤمن بأن الموظف هو الشريك الأساسي في تطوير عمليات البنك أدائه.

كما أن بنك وربة لا يألو جهدا في تعزيز مهارات الموظف حيث لا يكتفي بتكريمهم فقط بل يقدم لهم سنويا مجموعة من الدورات التدريبية التي تساهم رفع كفاءتهم الوظيفية كما يتيح لهم الفرصة بالابداع من خلال برنامج «الرواد» الابداعي والذي يعكس استراتيجية البنك التي تعتمد على ايجاد الحلول المتنوعة لموظفيه وعملائه.

جدير بالذكر أنه تم مؤخرا تخريج دفعة من موظفي بنك وربة الذين حصلوا على شهادات معتمدة في عدد من التخصصات والمجالات في القطاع المصرفي بشكل عام والقطاع المصرفي الاسلامي بشكل خاص من معهد الدراسات المصرفية، كما حصل أربعة من موظفيه العام الماضي على المركز الاول وشهادة «الانجاز في الابتكار» في برنامج تحدي الابتكار 2016.