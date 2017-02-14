المطر: «الوطني» قدم خبراته للشباب المشاركين لتمكينهم من دخول سوق العمل

الدلالي: الشراكة مع البنك الوطني توفر فرصاً فريدة للشباب

اختتم بنك الكويت الوطني ومؤسسة لوياك التطوعية برنامج «بريدج» التدريبي بعد أن قدم البرنامج دورات تدريبية مكثفة بمشاركة 950 متدربا تم تقسيمهم على ثلاث دورات بدأت منـذ مايو الماضي.

وذلك في إطار دعم البنك لنشاطات المؤسسة وانطلاقا من دوره الاجتماعي الريادي والسباق دوما في دعم المؤسسات المجتمعية والانسانية الفاعلة.

وبمناسبـــــة اختتـــام البرنامج، قالت مساعد مدير عام إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني منال المطر: «انه في ختام هذا البرنامج التدريبي يسرنا ان نكون قد ساهمنا بالتعاون مع لوياك في دعم الطاقات الشابة ومساعدتها على تعزيز خبراتها في سوق العمل».

وأضافت المطر أن رعاية البنك الوطني لنشاطات لوياك تأتي انطلاقا من رسالته الاجتماعية الهادفة إلى دعم جميع شرائح المجتمـــع ومؤسساتـــه وخاصة المؤسسات التي تعنى بالشباب، لاسيما أنهم يحتاجون لكل المحفزات ليكونوا شركاء فاعلين في تنمية وخدمة المجتمع. كما أننا كمؤسسة ولوياك نلتقي في اهدافنا المشتركة الساعية لدعم الشباب والارتقاء بهم في جميع مجالات الحياة.

بدورها، أثنت عضو مجلس إدارة لوياك فتوح الدلالي على هذا التعاون، شاكرة بنك الكويت الوطني على دعمه المستمر لبرامج لوياك التي تسعى دائما لتمكين الشباب من خلال توفير فرص فريدة من نوعها لتشكل مستقبلا واعدا لهم كبرنامج «بريدج» الذي يشمل ورش عمل تدريبية.

وأشارت الدلالي إلى أهمية البرامج التدريبية لتهيئة الشباب لسوق العمل من خلال توفير الخبرات الفعلية والميدانية لهم، وأكدت أهمية دعم الشركات لهذا النوع من البرامج، متطلعة إلى الشراكة المستمرة بين بنك الكويت الوطني ومؤسسة لوياك.

ويواصل بنك الكويت الوطني سنويا مبادراته الإنسانية ودعمه لبرامج الرعاية الاجتماعية انسجاما مع سياساته الراسخة للنهوض بمسؤولياته الاجتماعية وإيمانا بالأثر الفعال لهذه البرامج الهادفة الى خدمة المجتمع وأبنائه، كما انها تعكس الدور القيادي الذي يلعبه البنك الوطني في هذا المجال منذ عقود طويلة.

والجدير يالذكر أن البنك الوطني وفر ضمن هذه الرعاية دعماً كاملاً لمتدربي لوياك من خلال طاقماً تدريبياً من موظفي البنك ذوي الخبرة والكفاءة