رضا: نحلل السلوك المتوقع للجمهور لتحديد الوسيلة الإعلامية الملائمة له

الفصام: نعمل جاهدين لإيصال رسالتنا الإعلانية بفعالية لعملائنا

عندما كانت نسب مشاهدة البث التلفزيوني في أوجها أثناء انتخابات مجلس الأمة الكويتي في شهر نوفمبر الماضي، عملت Ooredoo مع وكالة Zenith العالمية للاستشـــارات الإعلانيـــة لاستخــدام حملتهــــــــا التزامنية للمشاهدة الآنية للإعلان التلفزيوني على أجهزة الاتصال الرقمية وذلك بنظام الربط للإعلانات التجارية.

ويسهم التزامن الآني بين بث الإعلانات التجارية على التلفزيون وعرضها على أجهزة الهواتف المتحركة وأجهزة الاتصال الرقمية الأخرى في تمكين مسؤولي التسويق من بث حملاتهم الإعلانية بشكل فعال.

فعندما ظهر إعلان Ooredoo على شاشات التلفزيون، انطلق معه نفس المحتوى الإعلاني في نفس التوقيت على شاشات الكمبيوتر اللوحي والشخصي وأجهزة الهواتف الذكية مما زاد قاعدة مشاهدي الإعلان وأوصل الاعلان إلى أكبر عدد من المستهلكين.

وحققت الحملة التي كانت الأولى من نوعها في السوق الكويتي 222 الف مشاهدة خلال 28 ساعة فقط بمعدل مشاهدة 60%.

بينما حقق التزامن الآني بين التلفزيون والأجهزة الرقمية نسبة مشاهدة كاملة للإعلان بلغت 28.5%.

وزادت نسبة المشاهدين الذين قاموا بالنقر على رابط الإعلان 213% مقارنة بإجمالي عدد المشاهدين لحملات الفيديـــو على منصات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.

ويقول المدير الإعلاني في Zenith الكويت محمد رضا: «تتطور التكنولوجيا وتزيد معها سرعة وأسلوب مشاركة الناس في المحتوى الإعلاني عبر الأجهزة الرقمية والذكية الحديثة.

أصبح ضروريا على مسؤولي التسويق التواصل مع عملائهم عبر تلك الوسائل باستخدام حلول رقمية مبتكرة.

إن قدرتنا على تحليل السلوك المتوقع للجمهور المستهدف بالحملة تجعلنا نفهم وندرك تصوراته وتوجهاته السلوكية مما يمكننا من تحديد الوسيلة الإعلاميــة الملائمة في التوقيت الصحيح والمكان المناسب».

ويقول المدير التسويقي في شركة Ooredoo طلال الفصام: «نحاول دوما جاهدين أن نجد فرصة لتصل رسالتنا الإعلانية بكفاءة وفاعلية. وقد بحثنا- أثناء مدة الانتخابات حين كانت كل العلامات التجارية تستثمر في البث الإعلاني التلفزيوني- عن حلول مبتكرة لنتميز عن باقي المعلنين.

لقد ساعدتنا تقنية التزامن الإعلاني التلفزيوني الرقمي على الوصول إلى الجمهور المستهدف على نطاق واسع عبر منصات رقمية متعددة».