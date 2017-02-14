جوشي: نركز دائماً على تقديم أفضل الخدمات لعملائنا

اختتمت شركة الملا عرضها الترويجي الذي اطلقته لمدة 3 أشهر بدءا من أكتوبر الماضي حصريا للجالية الأردنية في الكويت.

وأعلنت الشركة اسم الفائزة المحظوظة بدراجة هارلي ديفيدسون وهي رحاب فارس أحمد الخطيب وذلك في السحب الذي جرى لاختيار اسم واحد من بين الأسماء المشاركة في العرض.

وقام مدير عام شركة الملا للصيرفة راكيش جوشي وسفير الأردن في الكويت محمد الكايد والمسؤول الاعلامي للجالية الاردنية وصفي العدوان وأعضاء الجالية الأردنية بالكويت بتسليم الجائزة للفائزة بمقر السفارة الأردنية بالكويت.

وعبرت الفائزة عن فرحها الشديد بالجائزة، وتقدمت بالشكر لشركة الملا للصيرفة على «هذا العرض الرائع الذي يعبر عن مدى اهتمام الشركة برد الجميل للعملاء».

وتعليقا على العرض، قال راكيش جوشي «إن هذه الالتفاتة تجاه عملائنا من الجالية الأردنية تندرج ضمن برنامج مكافآت شامل يستهدف أيضا الجاليتين الفلبينية والهندية في عروض أخرى مختلفة».

وصرح بأن «الجالية الأردنية في الكويت تلعب دورا مهما في المجتمع الكويتي ونحن في هذا العرض نعبر عن امتاننا لدعمهم وثقتهم بنا وبخدماتنا.

وقد قررنا منح دراجة هارلي ديفيدسون كهدية لأننا ندرك أن هذه الدراجة لها معجبون كثر في الأردن كما أن الجالية الأردنية تضم أفرادا من ذوي الدخل العالي».

كما أن الكويت تشهد العديد من النشاطات لقواد دراجات هارلي ديفيدسون، لذا فإن السحب أتى في الوقت المناسب مع اقتراب موسم الربيع وتحول الأجواء من باردة إلى معتدلة ولطيفة.

وأضاف جوشي اننا نركز دائما على تقديم أفضل الخدمات والمنتجات لعملائنا لأنهم «ببساطة عامل نجاحنا الأول والأساسي.

وذكر ان الشركة تقدم خدمة الايداع بالحساب لأي من بنوك الاردن وخدمة التحويل الفوري لأي صرافة بالأردن في نفس الوقت وبأفضل الاسعار وأقل العمولات.

ولفت جوشي إلى أن الشركة تنظر إلى توسعها ونموها كأنه نتاج ثقة عملائها ودعمهم لها».