فتحي: الشركة تسوق أبرز وأهم المشاريع في هولندا ودبي

أعلنت شركة «القصور الحديثة» لإدارة وتطوير الأراضي والعقارات عن مشاركتها في معرض العقارات الكويتية والدولية الحدث العقاري الأكبر والأبرز في الكويت على الإطلاق والذي ينطلق من 5 إلى 8 مارس المقبل في الريجنسي من تنظيم شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات.

وانطلاقا نحو تحقيق رقم قياسي جديد في حجم المبيعات لها تسعى «القصور» إلى الدخول في أسواق جديدة ومميزة لطرح أبرز وأهم المشاريع العقارية في أسواق فريدة ومطلوبة في السوق الكويتي من قبل أهم وأكبر الشركات المطورة.

وقال رئيس مجلس الإدارة في الشركة محمد فتحي ان «القصور الحديثة» تطمح من خلال مشاريعها في هولندا ودبي بالانتقال من شركة تسويقية للمشاريع العقارية إلى شركة تقوم على تطوير العقارات في بلدان عدة، لافتا إلى أن الشركة تعاقدت مؤخرا على تسويق مشاريع عقارية كثيرة، وجددت بعض اتفاقيات مع بداية العام.

ولفت فتحي إلى أن «القصور الحديثة» استطاعت ان تصل إلى مرحلة الريادة والمكانة المرموقة في أسواق عدة منها السوق الهولندي على وجه الخصوص.

وبين أن الشركة وقعت مؤخرا 4 اتفاقيات تسويقية إقليمية حصرية في هولندا من خلال أربع مدن في المملكة هي ارنهيم وروتردام وماستريخت وأمستردام وقامت بالتنويع من الفكر التسويقي للمجموعة من خلال طرح بيوت وشقق وشاليهات.

وأشار فتحي إلى ان الشركة تعاقدت مع أكبر أسماء من الشركات المطورة في عالم العقار سواء في هولندا أو دبي، منها شركة يورو باركس التي تعتبر من الشركات الكبيرة لتسويق مشروع بورت فان أمستردام، وكذلك شركة سيتا رومانا بمشروع رائع في مدينة روتردام وأيضا شركة تو باركن التي تعاقدت معها الشركة من خلال مشروع فالكينبيرغ، وشركة دروم بارك التي قامت الشركة بتجديد عقدها معهم باتفاقية تسويقية على مدار العام الماضي لتسويق مشروع درووم بارك سبارنفودا.

وأكد فتحي أن المجموعة تعمل على أن يتمتع عملاؤها بنسبة أمان كبيرة من خلال وثيقة ملكية صادرة من مكتب العدل في هولندا، بالإضافة إلى فتح مكتب تابع للمجموعة في روتردام بهدف إدارة جميع الأمور العقارية التي تخص العملاء.

وتابع: «تهدف الشركة من خلال التسويق المتميز لمشاريعها لاستقطاب عملاء جدد عبر العملاء الحاليين في الشركة وذلك يأتي من خلال التعاقدات مع شركات مميزة وتسليم مشاريع في الوقت المحدد وكذلك الإجراءات السليمة في تحويل ملكية العقار إلى العميل عبر مكتب العدل في البلد التي نعمل بها».

وعن المشاريع التي تقوم بتسويقها الشركة قال فتحي: «تسوق الشركة 5 مشاريع في هولندا بإجمالي 1200 وحدة ما بين بيوت وشقق وشاليهات، وحققت الشركة السبق في السوق الكويتي من خلال تسليم الخمسين وثيقة وتسليمهم الوحدات في الوقت المحدد».

وبين فتحي أن الشركة تسعى لتسويق مشاريع مميزة في دبي كما هو الحال في مشاريعها في هولندا، اذ قامت الشركة ببيع أراضي وحققت نسبة مبيعات عالية خلال وقت قصير، بالإضافة إلى أن الشركة استطاعت خلال العام الحالي، التعاقد مع شركات مطورة كبيرة ومميزة في دبي مثل شركة أعمار بصفة ان تكون الوكيل لها في الكويت وكذلك شركة دبي بروبرتز وشركة الحبتور وشركة شوبا هارتلند وشركة دانوب بروبريتز وشركة نشاما.

وتابع: «في الوقت نفسه تركيز الشركة في تسويق مشاريع مهمة وكبيرة في دبي جاء بسبب إيمان الشركة بما يقدمه والمجهودات الكبيرة من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرجل الذي لابد ان يفتخر به كل عربي لتمتعه بعقلية كبيرة قام من خلالها بتطوير دبي».

وقال: «نطرح في المعرض مشروع متميز في هولندا، وهو مشروع (درووم بارك سبارنفودا) في مدينة أمستردام الهولندية، ويعتبر من المشاريع التي توصف بالتحفة المعمارية المميزة على أرض مملكة هولندا، بالإضافة إلى أن المشروع يقع على بعد 10 دقائق من قلب مدينة أمستردام (DAM SQUARE) إلى جانب طابعها التقليدي الهولندي حيث المولات والمطاعم وأماكن الترفيه بمختلف أنماطها».

وأشار فتحي إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تتكون من 40 شاليها مقسمة الى نوعين هي (CUBE MAXIMAL، CUBE LA MER) بمتوسط مساحة للأرض 400 متر مربع، ومتوسط مساحة إنشائية للشالية 70 مترا مربعا، في حين تقسم من الداخل إلى 2 غرفة و3 غرف.

ودعا فتحي جميع المهتمين بالاستثمار العقاري المتميز إلى زيارة جناح الشركة في المعرض للتعرف عن قرب على أبرز وأهم المشاريع العقارية في هولندا ودبي، والتي حققت نجاحا وإقبالا كبيرا خلال العام الماضي.