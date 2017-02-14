وقعت «الشركة الوطنية العقارية»، اتفاقية قرض قابل للتحويل مدته 5 سنوات بقيمة 101.5 مليون دولار (31 مليون دينار) مع شركة «أجيليتي للاستثمار» التابعة لمجموعة «أجيليتي».

ويمكن تحويل قيمة القرض إلى أسهم في «الشركة الوطنية العقارية» قبل حلول تاريخ الاستحقاق.وسيتم استخدام قيمة القرض لتعزيز سيولة «الشركة الوطنية العقارية» ودعم استراتيجيتها للاستثمار في أسواقها الرئيسية. ويشمل ذلك استكمال المشاريع القائمة التي دخلت المراحل الأولى من التسليم، واستكشاف فرص جديدة للنمو في الوقت الذي تصبح فيه القيم الرأسمالية أكثر جاذبية.

وتملك «الشركة الوطنية العقارية» محفظة من المشاريع العقارية المميزة في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتقوم الشركة حاليا بتطوير «الريم مول»، وجهة التجزئة والترفيه الرائدة في أبوظبي، بقيمة مليار دولار، ومشرع «جراند هايتس» السكني الفخم الذي تبلغ مساحته 3.8 ملايين متر مربع في مصر.

وسيتيح القرض الجديد للشركة تمويل مشاريعها، وهو يصب كذلك في مصلحة المساهمين باعتباره يتيح للشركة الوفاء بالتزاماتها وتحديد فرص جديدة للنمو.وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال سميع الدين صديقي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العقارية: «يرتكز هذا القرض على النتائج المالية الإيجابية للشركة خلال السنوات الأربع الماضية، وسيتيح لنا الاستثمار في فصل جديد من مسيرة نمونا».

«أجيليتي»: لم نأخذ مخصصات مقابل الاستثمار المتحفظ عليه في العراق

قالت شركة أجيليتي للمخازن العمومية إنها لم تأخذ مخصصات في السابق مقابل استثمار الشركة في كورك - العراق، والتي تم التحفظ عليها من قبل الحكومة العراقية.

وأشارت الشركة في بيان للبورصة، إلى أن التحفظ على استثمارها في كورك- العراق تم في البيانات المالية المدققة للشركة منذ العام 2014.

وأوضحت الشركة في بيانها أنه لا يمكن في الوقت الحالي أخذ مخصصات مقابل هذا الاستثمار لعدم حسم الخلاف قانونيا واتضاح الصورة بالكامل ومن ثم تقييم الأثر المالي المتوقع.

وقالت أجيليتي، نهاية الأسبوع الماضي، إنها طلبت تحكيما دوليا أمام المركز الدولي لتسوية منازعات استثمارية مع دولة العراق.

وبحسب بيان الشركة المنشور، يوم الخميس الماضي، قامت حكومة العراق بمصادرة- بشكل غير مباشر- استثمارات لأجيليتي بقيمة 380 مليون دولار في قطاع الاتصالات العراقي.