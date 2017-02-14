استعرض الباحث القانوني ورئيس قسم التنسيق والمتابعة بقطاع التطوير واعتماد المهارة المهنية بالهيئة العامة للقوى العاملة ناصر الهاجري مستجدات وأفضل الممارسات الخاصة بتطبيق القوانين والتشريعات المعنية في عمل شركات الاستثمار.

وتناول خلال ندوة «قانون العمل الكويتي» التي اقامها اتحاد شركات الاستثمار امس محاور (تاريخ قانون العمل الكويتي، التزامات صاحب العمل تجاه العامل، التزامات العمال تجاه أصحاب العمل، المنازعات العمالية وإجراءاتها، بلاغات التغيب).

من جانبها، قالت مدير الدعم الفني بالاتحاد ومدير مركز دراسات الاستثمار بالوكالة فدوى درويش ان تنظيم الندوة يأتي انطلاقا من المتطلبات التدريبية للشركات الأعضاء، وذلك لإلقاء الضوء على قانون العمل الكويتي وآخر مستجداته والقرارات المنفذة له، وكذلك آليات التطبيق الصحيحة.

وأكدت أن الندوة تأتي في إطار سلسلة الندوات التوعوية المستمرة بالتنسيق مع الجهات الحكومية، والتي بدأها المركز العام الماضي مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما سيكون هناك حلقات أخرى من تلك الندوات لتناول كافة الآليات الصحيحة لتطبيق القوانين وللإجابة على استفسارات المعنيين من الشركات، وصولا لتحقيق الصالح العام بتحقيق غاية المشرع ومساعدة المعني في تطبيق القانون على الفهم الصحيح وسلامة التطبيق.