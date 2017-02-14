الإيرادات التشغيلية تقفز 788% لتصل إلى 16 مليون دولار

أعلنت مجموعة إنوفست عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، حيث حققت المجموعة صافي ربح خاص بمساهمي الشركة الأم وقدره 10.1 ملايين دولار مقارنة مع صافي خسارة قدرها 48.1 مليون دولار بنهاية عام 2015. وقد بلغ صافي الربح عن الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2016 مبلغ 0.9 مليون دولار مقارنة بصافي خسارة قدرها 45.5 مليون دولار عن الفترة نفسها من عام 2015.

ومن أبرز المؤشرات المالية بنهاية عام 2016 زيادة بنسبة 788% في الايرادات التشغيلية حيث بلغت 16 مليون دولار مقارنة بـ 1.8مليون دولار بنهاية عام 2015، كما انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 23% حيث بلغت 8.5 ملايين دولار مقارنة بـ 11.1 مليون دولار بنهاية عام 2015.

كما انخفض اجمالي الاصول جزئيا بنسبة 4.7% الى 263 مليون دولار مقارنة بـ 276 مليون دولار بنهاية عام 2015، بينما انخفضت اجمالي المطلوبات بنسبة 13.2% الى 125 مليون دولار مقابل 144 مليون دولار في نهاية عام 2015. وقد بلغ العائد على حقوق المساهمين نسبة 8% تقريبا ونسبة السيولة 15% بينما بلغت نسبة كفاءة رأس المال 19% فوق الحد الأدنى المطلوب من الجهة الرقابية. وعليه فقد بلغ صافي الربح للسهم الواحد بنهاية عام 2016 مبلغ 3.55 سنتات، مقارنة مع صافي خسارة للسهم الواحد بلغت 16.88 سنتا بنهاية عام 2015.

وقال رئيس مجلس الإدارة المجموعة خالد السنعوسي: «إن ما حققته المجموعة جاء نتيجة لتنفيذ بنود استراتيجية إنوفست للثلاث سنوات 2016-2018 والتي خطت وحددت أهدافها بعناية وكانت أولى نتائجها العودة الي الربحية خلال عام 2016، حيث نجحت المجموعة من تحقيق ارباح مرحلية بشكل متسق ومتواصل خلال العام وذلك بعد تحقيق تخارجات ناجحة من بعض الاستثمارات، وتحسين اداء الاستثمارات الاخرى والمشاريع القائمة، بالإضافة الى إدارة المصاريف التشغيلية بفاعلية، وتخفيض مصاريف التمويل وإعادة هيكلتها حيث انخفضت التكلفة بنسبة 74% بينما انخفضت التمويلات البنكية بنسبة 31%.

كما حققت المجموعة زيادة في الايرادات من خلال نشاطها في قطاع المقاولات والإنشاء عن طريق شركة تامكون للمقاولات المملوكة بالكامل للمجموعة».

وقد أوصت الجمعية العامة العادية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7% على المساهمين بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية.

من جانبه، بين الرئيس التنفيذي للمجموعة مراد الرمضان أن التحول الى الربحية بعد سنوات صعبة يعتبر انجازا مهما ومنعطفا تاريخيا في مسيرة إنوفست، وقد كان لدعم مجلس الإدارة والجهود المضاعفة لفريق العمل على مستوى المجموعة من أهم الأسباب التي ساهمت في تحقيق هذا الانجاز.

وأكد أن المجموعة ستسعى الى المحافظة على هذا الأداء الايجابي وتعزيزه خلال عام 2017 وذلك من خلال مواصلة الجهود في تحسين أداء المحفظة الاستثمارية وتحقيق تخارجات ناجحة أخرى من بعض الاستثمارات والأصول العقارية، ومخارجة المستثمرين وتصفية بعض الصناديق الاستثمارية بهدف تخفيض حجم الأصول تحت الادارة والتركيز على الاستثمارات المباشرة.