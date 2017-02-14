أفادت شركة الاستثمارات الوطنية بأنها تخارجت من كامل حصتها في شركة قابضة تستثمر في القطاع التعليمي والصحي بمبلغ قدره 3 ملايين دينار.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أن هذا التخارج سينتج عنه 1.2 مليون دينار كربح محقق وسيتم تسجيله خلال الربع الأول من العام الحالي. وأنهى سهم الاستثمارات تعاملات أمس على ارتفاع 1.4% ليصل إلى 138 فلسا وبلغ حجم التداول 2.7 ملايين سهم بقيمة 373 ألف دينار.

«نابيسكو» ترفض العرض المقدم من «القرين» للاستحواذ بـ 800 فلس للسهم

قالت الشركة الوطنية للخدمات البترولية إن السعر المقدم من شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية البالغ 800 فلس للسهم غير عادل. وأضافت الشركة في بيان للبورصة أمس، أن مجلس الإدارة اجتمع الأحد لدراسة عرض الاستحواذ المقدم من «القرين»، وبعد الحصول على استشارة بشأن الاستحواذ من شركة بيكر تلي الكويت بصفتها مستشار الاستثمار تم رفض العرض. وكانت بيكر تلي قيمت سعر السهم العادل عند 1.5 دينار في سبتمبر 2016، علما بأن آخر سعر للسهم في السوق 820 فلسا.

وكانت هيئة أسواق المال الكويتية وافقت في 1 فبراير الجاري، على عرض الاستحواذ الإلزامي المقدم من شركة القرين لشراء أسهم نابيسكو. وأعلنت «القرين» مطلع يناير الماضي أن حصتها في «نابيسكو» بلغت 50.5%، بعد إتمام إجراءات الاستحواذ، موضحة التزامها بتقديم عرض استحواذ إلزامي على باقي الأسهم المتداولة في «نابيسكو» والبالغة 49.5%. وارتفع سهم القرين بنهاية جلسة أمس 4.6%، ليصل إلى سعر 325 فلسا، فيما لم يشهد سهم نابيسكو أي تعاملات.

«عقار» توصي بتوزيع 6 فلوس للسهم

أوصى مجلس إدارة شركة عقار للاستثمارات العقارية بتوزيع أرباح نقدية عن العام الماضي بنسبة 6% من رأس المال، بواقع 6 فلوس للسهم الواحد، وهو نفس معدل التوزيع عن عام 2015. وأظهرت البيانات المالية للشركة ارتفاع أرباح الربع الرابع من العام الماضي 11.6%، مقارنة بأرباح الفترة المماثلة من عام 2015.

وبحسب البيانات المالية للشركة المنشورة على موقع البورصة، بلغت أرباح الفترة 858 ألف دينار، مقابل أرباح بنحو 769 ألف دينار للربع الرابع من عام 2015. كما أظهرت النتائج تحقيق الشركة أرباحا قيمتها 1.8 مليون دينار في العام الماضي، مقابل أرباح بقيمة 2.5 ملايين دينار في 2015، بانخفاض نسبته 28%. وقالت الشركة إن تراجع الأرباح السنوية يعود إلى نقص إيرادات التأجير من عقارات الشركة بسبب بيع بعض العقارات، كما لا توجد أرباح بيع عقارات أسوة بعام 2015.