محمود عيسى

قالت محطة «بلومبيرغ» الاخبارية ان مسؤولين كويتيين سيلتقون مستثمرين في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا الشهر المقبل في مهمة تعتبر جزءا من الخطط الرامية لجمع ما يصل الى 10 مليارات دولار في اول عملية اصدار دولية تستهدف اسواق السندات، وفقا لما نسبته المحطة الى مصدر مطلع على الموضوع.

واضافت المحطة ان المسؤولين سيغادرون الى لندن ونيويورك وبوسطن ولوس انجيليس خلال الفترة بين 5 و12 مارس المقبل، واشار المصدر الذي طلب عدم الافصاح عن هويته نظرا لسرية المعلومات ان عملية بيع السندات قد تستكمل في نهاية مارس او مطلع ابريل المقبلين.

واستعانت الحكومة الكويتية بستة مصارف منها مجموعة سيتي جروب المصرفية، جيه بي مورغان تشيس آند كومباني، بالاضافة الى بنك اتش اس بي سي القابضة كمديرين للاصدار حسبما نسبته المحطة الى مصادر مطلعة الشهر الماضي.

وكان قد تم اختيار كل من دوتشيه بنك وستاندارد تشارترد بنك وشركة الوطني للاستثمار كمستشارين للاصدار وفقا للمصادر آنفة الذكر.

وقالت المحطة ان الكويت بصدد بيع سندات في وقت تتوقع فيه عجزا بنحو 7.9 مليارات دينار في ميزانية السنة المالية 2017/2018 حسبما ذكره نائب رئيس الوزراء أنس الصالح.

ومن المعروف ان الكويت تتمتع بتصنيف من فئة AA من قبل وكالة ستاندارد آند بورز، والذي يعتبر ثالث اعلى تصنيف استثماري.

وقالت المحطة انه لم يتسن لها الاتصال بمسؤولين حكوميين على الفور للحصول منهم على تعليق حول هذا الموضوع.