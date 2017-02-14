الفرحان: تقييمنا العقاري مهني ومعتمد بخبرات فنية وبشرية متميزة

قال المدير التنفيذي للتقييم العقاري في بيت التمويل الكويتي (بيتك) احمد الفرحان ان الادارة تستخدم المعايير الدولية مثل التكلفة ونسبة العائد والبيع بالمثل، بالإضافة الى الأعراف المحلية في تقييم جميع انواع العقارات حسب الرأي التنظيمي والاستخدام، من خلال مجموعة متميزة من المقيمين المتخصصين ذوي الخبرة المهنية المتنوعة والمعتمدين من وزارة التجارة والصناعة، وقد تم خلال 2016 تقييم ما يقرب من 16 ألف عقار لأفراد وشركات تقدر قيمتهم السوقية بنحو 14 مليار دينار، مشيرا الى ان التقييم العقاري في «بيتك» يحوز ثقة جهات رسمية عديدة، ابرزها بنك الكويت المركزي وهيئة اسواق المال ووزارة التجارة.

وأوضح الفرحان في تصريح صحافي ان «بيتك» يعمل في مجال تقييم جميع انواع العقارات ذات الاستخدام السكني او التجاري او الاستثماري والزراعي والمنشآت مثل المصانع والمستشفيات والفنادق والمرافق الترفيهية ومشاريع B.O.T وحقوق المنفعة وغيرها، ويتميز«بيتك» بين اكثر من 65 مقيما عقاريا يعملون في السوق ما بين مكاتب وشركات وأفراد، بالعمل المؤسسي المهني المعتمد والقائم على الخبرة العريقة في المجال العقاري، بالإضافة الى الموثوقية والحيادية، كما ان «بيتك» جهة تقييم معتمدة ولديها قاعدة معلومات كبيرة وعناصر مساعدة اخرى، ابرزها القدرات البشرية المتخصصة وجهاز فني يقوم بعملية التقييم العقاري بناء على دراسات وتقارير ادارية وهندسية ومتابعة حثيثة للسوق.

وحول مواصفات المقيم العقاري، قال: «يجب ان يكون مطلعا على قوانين البناء وقواعد التنظيم، ومتابعا جيدا ودائما للسوق العقاري وتطوراته، ولديه خبرة بأمور التداول ومحركات السوق وصناعه، ومزايا خصوصية كل منطقة ونوعية كل عقار، مشيرا الى انه مسموح في بعض الحالات الاستعانة ببعض الشركات ذات الصلة بهذا المجال لتقديم المشورة والرأي الفني حتى يكون التقييم على اكمل وجه، ومستوفيا كل الجوانب المتعلقة بالعقار من حيث البناء والصيانة وعوائد التأجير وغيرها».

وأعرب الفرحان عن ثقته في تطور اعمال ادارة التقييم العقاري في «بيتك» خلال الفترة المقبلة في ظل نمو وإقبال كبير على خدمات التقييم العقاري وبما يتماشى مع ما تتمتع به من حصة سوقية، حيث تقدم افضل الاسعار وفق لائحة رسمية معتمدة، وأعلى مستويات الأداء والتزام وجودة العمل التي جعلت «بيتك» الوجهة المفضلة للتقييم للشركات والمؤسسات الكبرى والعقارات العالية القيمة والجودة او المتعددة الاستخدامات او ذات المساحات الكبيرة وكذلك الافراد وفي حالات الميراث والتخاصم والتخارج.