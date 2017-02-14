محمود عيسى

حلت الكويت في المركز 80 عالميا بمؤشر شركة كيه بي ام جي الخاص بمتغيرات النمو المستدام لعام 2016 الذي شمل 181 دولة، حيث حصلت على مجموع نقاط اجمالي بلغ 4.4 نقاط على المؤشر المكون من 10 نقاط والذي يتناول 5 معايير رئيسية في مقدمتها الاستقرار الكلي وكان اداؤها الافضل في هذا المعيار بواقع 7.1 نقاط، في حين كان معيار الانفتاح للحاق بركب الدول الاخرى متدنيا للغاية بواقع 0.6 نقطة، اما المعيار الثالث فهو البنية التحتية وحصلت فيه على 3.5 نقاط، ثم معيار راس المال البشري بواقع 4.4 نقاط، واخيرا معيار القوة المؤسساتية بنقاط بلغ عددها 5.1 نقاط.

وكانت سريلانكا قد حلت في المركز 79 عالميا بمؤشر كيه بي ام جي وحصلت على نقاط تفوق الكويت في مؤشر جودة البنية التحتية بـ 3.7 نقاط وبمؤشر الانفتاح الاقتصادي على العالم بـ 1.7 نقطة.

وفي تعقيبها على هذه النتائج، قالت الشركة ان اداء الكويت على المؤشر لم يكن موازيا لمستويات الدخل فيها، مشيرة الى ان بعض الدول ذات المداخيل العالية نسبيا كان اداؤها ضعيفا على المؤشر، وقالت ان هذا القول ينطبق بصورة خاصة على الدول المنتجة والمصدرة للثروات الطبيعية ومنتجات الهيدروكربون ومنها الكويت وبروناي وقطر التي تتمتع بمعدلات عالية جدا لمتوسط دخل الفرد ولكنها تراجعت في مواطن كثيرة على المؤشر، وكانت قدرتها ضعيفة على جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، وتباين جودة بنيتها التحتية مصحوبة بضعف اداء مؤسسات القطاع العام الذي جرها الى التراجع بنسبة 40%، وبالتالي فانها لم تكن قادرة على مجاراة الدول التي توازيها من حيث متوسط دخل الفرد ومنها النرويج وسنغافورة ولوكسمبرغ.

تجدر الاشارة الى ان سويسرا حلت في المركز الاول على المؤشر بمجموع نقاط اجمالي بلغ 8.3 نقاط، وتلتها هولندا ولوكسمبرغ بواقع 8.2 نقاط و8.1 نقاط على التوالي.