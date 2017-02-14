العدساني: إشراك القطاع الخاص في مجمع بتروكيماويات الزور بحد أقصى 30%

1.2 مليار دينار حجم المصروفات المحلية خلال السنتين الماليتين الحالية والمقبلة

26% نسبة التكويت في عقود المقاولين الحالية

أحمد مغربي

قال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق ان التزام دول «أوپيك» بخفض الإنتاج بلغ نحو 92%، والدول من خارج المنظمة بلغ أكثر من 50%، ونطمح إلى التزام الدول بنسبة 100%، مبينا أن اجتماع «أوپيك» سيكون في 26 أو 27 مارس، ونحن في انتظار تقرير اللجنة الفنية المشكلة من المجلس الوزاري، وسنتناقش خلال الأسابيع المقبلة للتحضير للاجتماع لكي نرى نسب الالتزام والإجراءات التي سنتخذها.

وخلال رعايته مؤتمر ومعرض المحتوى المحلي في القطاع النفطي «فرص واعدة للقطاع الخاص»، قال المرزوق ان قيمة الصرف الفعلي لمؤسسة البترول الكويتية على الخدمات المحلية خلال 5 سنوات بلغت 4.7 مليارات دينار.

وأضاف لقد تبنت خطة التنمية للكويت وبرنامج الحكومة لإصلاح المسار الاقتصادي منهج الإصلاح الاقتصادي القائم على تعزيز مفهوم الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام من خلال العمل على إيجاد فرص حقيقية للشراكة بين القطاعين تساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتطوير القطاع الخاص وجعله شريكا فعالا في التنمية.

وبين المرزوق من هذا المنطلق، فقد عكفت مؤسسة البترول الكويتية على دعم خطة التنمية في الدولة من خلال وضع استراتيجية ترتكز على تطوير برنامج متكامل وشامل للمحتوى المحلي لتعزيز دور القطاع النفطي الكويتي في تطوير وتنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة النفطية.وتابع: «يهدف برنامج المحتوى المحلى لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة إلى تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من خلال الاعتماد على القطاع الخاص المحلي في توفير المواد والخدمات التي تحتاج اليها عمليات ومشاريع المؤسسة وشركاتها التابعة وكذلك المشاركة في بعض الأنشطة التابعة للقطاع النفطي».

وأشار إلى أنه طبقا لرؤية استراتيجية متكاملة، فإن برنامج مؤسسة البترول الكويتية تسعى لتعظيم المحتوى المحلي في الصناعة النفطية يشمل عدة أنشطة حالية ومستقبلية يسمح الدستور والقوانين ذات الصلة على مشاركة القطاع الخاص بها، ولا يشتمل البرنامج على المشاركة في الأعمال الرئيسية المتعلقة بالاستكشاف والإنتاج أو التكرير التي تقوم بها مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.وبين أن الصرف الفعلي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة على المنتجات والخدمات المحلية خلال السنوات المالية الخمس الماضية (2012/2011 الى 2016/2015) بلغ نحو 4.7 مليارات دينار، وقد شهدت المصروفات المحلية في القطاع خلال السنة المالية الماضية نموا مطردا تجاوز 40% عن السنة التي قبلها ومن المتوقع استمرار ارتفاع المصروفات المحلية خلال السنتين الماليتين الحالية والقادمة، إذ ستتجاوز 1.2 مليار دينار سنويا.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني أن المؤسسة قامت بتطبيق برنامج طموح ومتكامل لتعظيم المحتوى المحلي (Local Content)، بمنهجية موحدة ومتناسقة في المؤسسة وشركاتها التابعة، تماشيا مع توجهاتها الاستراتيجية.ولفت إلى أن المؤسسة تعتزم المضي قدما بمزيد من البرامج والمبادرات التي ستساعد على تنمية العنصر الوطني في القطاع الخاص المحلي العامل مع المؤسسة وشركاتها التابعة، وسيؤدي تطبيق برنامج المحتوى المحلي إلى تعظيم المحتوى المحلي وخلق فرص عمل للكويتيين، علما بأن نسبة التكويت في عقود المقاولين الحالية تبلغ 26%‏.

كما قامت المؤسسة مؤخرا من خلال شركة البترول الوطنية الكويتية بالاستعانة بالبنوك المحلية لتمويل ما يقارب 1.2 مليار دينار من مشروع الوقود البيئي، هذا وتعكف المؤسسة بعد تأسيس الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة على العمل على اشراك القطاع الخاص في مجمع البتروكيماويات المزمع تنفيذه بالكامل مع مصفاة الزور بحد أقصى 30%.

الزعابي: إسناد 43 محطة وقود للشباب المبادرين

قالت العضو المنتدب للتخطيط والمالية في مؤسسة البترول الكويتية وفاء الزعابي ان المؤسسة تهدف الى وضع استراتيجية تهدف لزيادة مشاركة القطاع الخاص وأنشطة واستثمارات المؤسسة ومشاريعها من ناحية الاستعانة بالخدمات والمواد والعقود وتطوير العمالة الكويتية وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين بطريق مباشر وغير مباشر.

وأضافت في تصريحات على هامش المؤتمر أن المؤسسة تهدف إلى اسناد 43 محطة وقود تابعة لشركة البترول الوطنية الى الشباب المبادرين حيث ستتم ادارة وتشغيل تلك المحطات من خلال الشباب المبادرين مما سيعطي دورا أكبر للمبادرين الكويتيين للمشاركة في المشاريع، مشيرة الى انه تم وضع تصور لادارة تلك المحطات وننتظر أخذ الموافقات عليه بحيث تكون الملكية في البداية للحكومة كمرحلة انتقالية.

ولفتت إلى أن المرحلة الجديدة تتضمن خطة استثمارية طموحة تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص في زيادة الانفاق الاستثماري المحلي، متوقعة ان يرتفع معدل الانفاق الاستثماري المحلي من مستوى 20% حاليا الى 30% خلال السنوات المقبلة.