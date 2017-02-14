أعلن مجلس إدارة شركة المجموعة البترولية المستقلة عن ارباحها السنوية للعام 2016 والتي بلغت 5 ملايين دينار مقابل ربح بلغ 3.79 ملايين دينار في 2015، وبربحية سهم بلغت 34.63 فلسا، أي بزيادة 32%.

وأضافت الشركة في بيان صحافي أمس أن المجلس وافق على توزيع أرباح نقدية تعادل 30% من رأسمال الشركة، وبواقع 30 فلسا للسهم بقيمة إجمالية 4.57 ملايين دينار عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 للمساهمين المقيدين بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، كما تمت الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ 80 ألف دينار.

ووافق مجلس الإدارة على مقترح زيادة رأسمال الشركة إلى 18.84 مليون دينار، من خلال إصدار 36.16 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم، وعلاوة إصدار بقيمة 200 فلس للسهم، على ان يتم إعطاء الأولوية للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في اليوم السابق لاستدعاء زيادة رأس المال.

واعتمد مجلس الإدارة شركة المركز المالي الكويتي كمدير رئيسي للاكتتاب لأسهم الزيادة في رأس المال وتسويقها نيابة عن الشركة.